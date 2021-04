07/04/2021 10:37 Internacional PASAPORTE COVID-19 EN EE UU EE UU descarta finalmente exigir el pasaporte covid-19 a la ciudadanía inmunizada O.P. | EITB MEDIA La Casa Blanca ha rechazado la idea ante el temor de que el certificado pueda vulnerar los derechos de privacidad o utilizarse de modo discriminatorio. Escuchar la página Escuchar la página

El Gobierno de Estados Unidos ha dado un paso más en el debate creado en el país sobre la exigencia de tener que portar una credencial de vacunación, y según ha aclarado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, “no habrá una base de datos federal de vacunas ni un mandato federal que requiera que la ciudadanía obtenga una única credencial de vacunación”.

El ejecutivo de Joe Biden ha estado analizando la posibilidad de implementar el Pasaporte Covid, equivalente al Pase Verde creado y regulado por la Comisión Europea, a raíz de que empresas y figuras del sector privado comenzaran a impulsar la idea de requerir este tipo de certificado para actividades de ocio, como asistir a eventos o poder viajar; se buscaba, así, ir dando pasos hacia la normalidad.

Pero, ante el temor de que este sistema pueda vulnerar los derechos de la ciudadanía estadounidense, al revelar información médica, o pueda convertirse en herramienta de discriminación hacia quienes opten por no recibir la inmunización o no puedan hacerlo, Psaki ha aclarado que “el Gobierno no apoya ahora, ni apoyará, un sistema que requiera que los estadounidenses lleven una credencial".

“El mayor interés del Gobierno federal es proteger la privacidad y los derechos de las y los estadounidenses, y evitar que estos sistemas se usen contra la gente de forma injusta”, ha añadido.

Así mismo, ha recordado que en el caso de que el sector privado opte por pedir credenciales a la ciudadanía, “el único papel del Gobierno será el de proporcionar información sobre los derechos de los ciudadanos”.

El Gobierno coincide, en este caso, con el punto de vista de los gobernadores republicanos de Texas y Florida, los cuales han prohibido ya que se exijan pasaportes de vacunación en sus respectivos estados, con el fin de evitar que se creen "dos clases de ciudadanos", en palabras de Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Controversia internacional

La OMS ha manifestado sus dudas respecto a la emisión de certificados de vacunación, por una parte porque no está claro "a qué nivel reducen las vacunas la transmisión" de la enfermedad, según ha señalado recientemente la portavoz de la OMS Margaret Harris; y, por otra parte, porque teme, precisamente, que pudiera generar discriminación hacia quienes no lo tengan.

Sin embargo, el uso de certificados de vacunación si está avanzando en territorios como la Unión Europea, donde se espera que este tipo de documento esté listo antes del verano, y las aerolíneas también piden su implementación para reactivar el transporte aéreo, muy afectado por la pandemia.