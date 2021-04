El TC alemán rechaza el recurso contra el fondo de reconstrucción europeo

El Tribunal Constitucional (TC) alemán ha rechazado este martes los recursos presentados contra el fondo de reconstrucción europeo, con lo que da luz verde para que Alemania lo ratifique.

Las dos cámaras del parlamento alemán habían aprobado el fondo el 25 y el 26 de marzo, pero un grupo en torno al fundador de la ultraderechista Alternativa por Alemania, Bernd Lücke, presentó un recurso de urgencia ante el TC.

En una primera decisión, el Constitucional había ordenado paralizar el proceso de ratificación -solo faltaba la firma del presidente Frank-Walter Steinmeier- mientras no se dictara sentencia al respecto.

Los demandantes argumentaban que los tratados europeos prohíben que los Estados miembros de la UE contraigan deudas de forma conjunta.

El Gobierno alemán y la Comisión Europea, por su parte, se amparaban en el artículo 122 que contempla la posibilidad de contraer deudas en el caso de que haya catástrofes naturales o acontecimientos fuera de lo común en uno o varios estados miembros.

Ahora Steinmeier puede firmar la ley y Alemania puede destinar lo que le corresponde al fondo de reconstrucción, aunque todavía queda pendiente otra demanda de inconstitucionalidad de otra iniciativa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este martes en redes sociales que acoge con satisfacción la decisión de hoy del Tribunal Constitucional alemán y ha añadido que "la UE mantiene el rumbo de su recuperación económica, tras esta pandemia sin precedentes". "Las ayudas europeas allanarán el camino para una Unión Europea verde, digital y más resiliente", ha explicado.

I welcome today’s decision by the German Constitutional Court.



The EU stays on track with its economic recovery, following this unprecedented pandemic. #NextGenerationEU will pave the way for a green, digital and more resilient European Union.#StrongerTogether