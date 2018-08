Internacional

Los observadores árabes no impresionan a Assad

Jesús Torquemada

27/12/2011

El presidente sirio, Bashar El Assad, prometió retirar al Ejército de las calles, liberar a los presos políticos y comenzar un diálogo con la oposición, pero no ha hecho ninguna de las tres cosas.

No está muy claro para qué va a servir la visita a Siria de observadores de la Liga Árabe. Con esos observadores ya en el país, el Gobierno ha intensificado la represión en Homs, una de las ciudades donde ha prendido la revuelta contra el régimen.



El presidente sirio, Bashar El Assad, prometió retirar al Ejército de las calles, liberar a los presos políticos y comenzar un diálogo con la oposición. No ha hecho ninguna de las tres cosas. Si no lo hace ya, los observadores tendrán que certificar que no hay avances, y eso precipitaría nuevas sanciones contra Siria por parte de la Liga Árabe.



De momento, la Liga Árabe ha suspendido a Siria como miembro, pero no ha llegado a decretar sanciones económicas. Como Assad tonto no es, tiene que estar guardando alguna carta en la manga. Probablemente, lo que va a hacer es intentar convencer a los observadores árabes de que él es la víctima, que la oposición está utilizando la violencia para derrocarle.



Como prueba, presentará el doble atentado del pasado viernes en Damasco. El Gobierno acusa a los Hermanos Musulmanes, pero la oposición insiste en que los atentados los organizó el propio régimen para presionar a los observadores árabes. Lo único seguro es que la gente sigue muriendo y que, a falta de cifras oficiales, algunos informes hablan de cuatro mil muertos desde que empezaron las protestas el pasado febrero.