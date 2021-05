03/05/2021 15:20 Internacional ELECCIONES ESCOCESAS Escocia puede abrir la puerta a un segundo referéndum en los comicios del 6 de mayo O.P. | EITB MEDIA Se espera que las fuerzas independentistas logren la mayoría con Nicola Sturgeon y la SNP al frente. La vuelta de Salmond, el Brexit y la pandemia, nuevas variables de la ecuación electoral. Escuchar la página Escuchar la página

Escocia inicia una semana crucial para su futuro constitucional, con la vista puesta en el jueves 6 de mayo, día electoral. Hay mucho en juego, ya que, si bien no estaban llamadas como tales, estas elecciones han ido tomando un cariz prácticamente plebiscitario. De obtener la mayoría, los independentistas considerarán el apoyo recibido como un mandato claro para convocar un nuevo referéndum sobre la independencia.

Cuatro millones de ciudadanos y ciudadanas están llamadas a votar el jueves, de los cuales uno de cada cuatro no tiene decidido aún su voto, según las encuestas. No obstante, las quinielas auguran una victoria clara del Partido Nacional Escocés (SNP), que quedaría cerca de la mayoría absoluta (o alcanzaría incluso), y aunque no llegara, tendría el apoyo de los Verdes para poder gobernar con margen.

El reaparecido Alex Salmond con el Partido Alba de nueva creación, se ha mostrado a favor de crear una “supermayoría independentista”, teniendo el objetivo de ocupar dos terceras partes del Holyrood. Sin embargo, no está claro si Sturgeon lo aceptaría en el posible grupo de gobierno, en el caso de que la nueva fuerza llegara al parlamento. Sturgeon tiene la meta de gobernar en mayoría solitaria.

En la otra cara de la moneda, los unionistas. El Partido Conservador, el Partido Laborista y el Liberal-Demócrata. Resignados a aceptar que, sin formar bloque, están lejos de ninguna mayoría, el Partido Conservador y el Laborista pugnan por el segundo puesto, con intenciones de voto del 21 % y 20 % respectivamente. Lejos de esa cifra se encuentra el Partido Liberal-Demócrata de Douglas Ross (con el 6,5 % de intención de voto), quien a falta de votos tiene, en comparación con los dos anteriores, una estrategia mucho más clara: el rechazo frontal al referéndum, y, cómo no, a la independencia.

Hoy en día el SNP ocupa 61 de los 129 escaños del parlamento; gobierna, por lo tanto, en minoría, aunque se vale de los 5 votos de los Verdes para legislar y sacar adelante las iniciativas parlamentarias. El partido lleva catorce años en el mandato y todo apunta a que seguirá, por lo menos, durante los próximos cuatro años.

Los tiempos y los modos

Lo que está claro es que los resultados de estas elecciones podrán interpretarse como la posible respuesta de la ciudadanía ante la pregunta de si Escocía debería ser independiente o no. Eso sí, si se abriera la puerta a un nuevo referéndum, sería la segunda y última oportunidad, ya que un nuevo rechazo como el obtenido en el 2014 minaría el sueño independentista, que difícilmente levantaría cabeza a corto plazo. Será clave acertar en los tiempos y en los modos.

Referéndum: ¿cuándo y cómo? Son las dos grandes preguntas. Según recoge la propuesta de ley presentada por el gobierno de Sturgeon en marzo, el nuevo referéndum se haría antes de que acabara el 2023, siempre y cuando se hubiese dado por finalizada la pandemia.

Sturgeon siempre ha defendido un proceso acordado con Gran Bretaña; si bien es verdad, que la propuesta actual no recoge la premisa del beneplacito de Londres para preguntar a la ciudadanía, tal como sí recogía la propuesta del 2014. Sturgeon considera que una mayoría independentista en el parlamento escocés sería razón suficiente para que Londres acatara la voluntad de las y los escoceses.

De todas maneras, aunque no parece que vaya a haber grandes sorpresas, está por ver hasta qué punto influirán en la última decisión de la ciudadanía los nuevos elementos en la ecuación (el nuevo líder del Partido Laborista, Anas Sarwar o la vuelta de Salmond), así como el Brexit y la pandemia de la covid-19.