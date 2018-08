Internacional

Según el Sinn Fein

Irlanda del Norte 'está lista' para convocar un referéndum en 2016

Redacción

30/01/2012

El "número dos" del Sinn Fein, Martin McGuinness, cree que Irlanda del Norte está lista para convocar en 4 años un referéndum sobre la adhesión de esta provincia británica a la República de Irlanda.

En una entrevista que publica hoy el rotativo "The Examiner", el dirigente católico nacionalista, excomandante del IRA durante el conflicto en la región, dice que no ve "razón alguna" por la que no deba considerarse esta opción.

Su objetivo es que los norirlandeses puedan pronunciarse después de las elecciones autonómicas de "2015 o 2016", fecha esta última de gran significado histórico para el Sinn Fein pues marca el centenario del Levantamiento de Pascua, una sangrienta revuelta que desembocó en la guerra de independencia irlandesa contra el Reino Unido (1919-1921).

Londres firmó una tregua con Dublín en 1921 y dos años después se fundó el Estado Libre irlandés, aunque el Gobierno británico dejó bajo su jurisdicción a seis de los nueve condados que componen la región del Ulster, origen del conflicto que aún afecta a esta parte de la isla.

"Me parece un calendario razonable. Se trataría de preguntar a la gente de los seis condados si quiere mantener el vínculo con lo que se llama el Reino Unido o quiere ser parte de una Irlanda unida", explica McGuinness.