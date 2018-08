Internacional

A pesar de la ola de frío

Más de 36.000 personas protestan contra Putin en Moscú

Redacción

04/02/2012

A pesar de la ola de frío, miles de rusos se han reunido para exigir imparcialidad en las próximas elecciones. Los partidarios del Kremlin han respondido con una concentración de 135.000 asistentes.

Unas 36.000 personas, según fuentes policiales, han salido este sábado a las calles de Moscú a pesar de la intensa ola de frío que sacude la capital rusa para protestar contra el primer ministro Vladimir Putin, al tiempo que una segunda manifestación a favor del Kremlin ha congregado a más de 135.000 asistentes, también según la Policía, citada por medios rusos.

La protesta contra Putin exige la imparcialidad de las elecciones presidenciales del próximo 4 de marzo a las que Putin acudirá en calidad de candidato para recuperar la Presidencia de manos de su compañero de filas Dimitri Medvedev, que le sucedió a su vez en el cargo. La manifestación se ha convocado bajo el lema "Ni un voto para Putin".

"Estamos preparados para una lucha larga y dura", ha declarado el organizador de la manifestación y líder de oposición Boris Nemtsov a la agencia RIA Novosti la noche antes de la manifestación. "Una marcha pacífica no va a cambiar el país", ha declarado.

También se ha celebrado otra masiva protesta favorable al Kremlin, cifrada en varios miles de personas cuyos asistentes denuncian los intentos de la oposición para instigar una "Revolución de color" en Rusia, similares a las que tuvieron lugar en Ucrania y Georgia (la llamada "Revolución Naranja", en este último caso) a principios de la década pasada.

Los organizadores de la manifestación pro Kremlin criticaron duramente a Occidente por su presunta injerencia en los asuntos internos del país. "Decimos 'No' a la destrucción de Rusia, 'No' a la arrogacia naranjista. Saquemos fuera la basura naranja. Decimos 'No' al Gobierno estadounidense", ha declarado el analista Sergei Kurginyan en la manifestación organizada en el memorial moscovita de Poklonnaya.