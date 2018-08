Internacional

En qué se parece Siria a Libia y en qué no

Jesús Torquemada

08/02/2012

La principal diferencia entre las situaciones de Libia y de Siria es que en Libia se produjo una intervención militar de la OTAN, pero en Siria eso no se va a producir.

Hay algunos aspectos en los que la situación actual de Siria se empieza a parecer a la que tenía Libia hace unos meses. Los gobiernos occidentales y los árabes se unieron para exigir la salida de Gadafi del poder, igual que pasa ahora con Assad. Rusia y China se unieron para intentar sostener a Gadafi, como están haciendo ahora con Assad.



La oposición libia formó un Consejo Nacional de Transición, que en poco tiempo obtuvo el reconocimiento internacional. Aquí ya hay una diferencia: se ha formado un denominado Consejo Nacional Sirio, pero no agrupa a toda la oposición, y por eso aún no tiene el reconocimiento internacional. Los libios sublevados en Bengasi formaron rápidamente una milicia armada, ocuparon una parte del territorio y pronto empezaron a recibir ayuda desde el exterior. En Siria se ha creado el Ejército Libre de Siria, pero aún no tiene territorios liberados ni está recibiendo armas desde fuera.



La principal diferencia entre las situaciones de Libia y de Siria es que en Libia se produjo una intervención militar de la OTAN con el respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En Siria eso no se va a producir. No habrá tal resolución, porque lo impedirán Rusia y China, y, sobre todo, nadie tiene ganas de meterse en una aventura militar tan complicada. Hacer un bloqueo aéreo y naval a Libia era algo relativamente sencillo, pero invadir Siria sería una pesadilla y desataría una guerra en todo Oriente Medio, desde Irán hasta Egipto.