Tras el caso de las escuchas

Murdoch anuncia que lanzará un nuevo dominical en el Reino Unido

17/02/2012

Se llamará The Sun on Sunday y ocupará el lugar de The News of the World, cerrado tras el escándalo de las escuchas ilegales a famosos.

Rupert Murdoch hojea un ejemplar del periódico The Sun. Foto: Efe. Rupert Murdoch hojea un ejemplar del periódico The Sun. Foto: Efe.

