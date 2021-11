19/11/2021 11:19 Internacional Coronavirus El Gobierno de Austria confinará a toda la población y hará obligatoria la vacunación O.P. | Eitb Media El confinamiento general comenzará el lunes y la vacunación será obligatoria desde febrero. Eslovaquia confina a las personas no vacunadas. Alemania vuelve a batir récord de contagios y debaten sobre nuevas medidas restrictivas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 1:48 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El Gobierno de Austria ha aprobado un confinamiento general a partir del lunes, después de que las medidas adoptadas hasta ahora -incluidas restricciones al movimiento de las personas no vacunadas- no hayan frenado el aumento de los contagios.

"Los ciudadanos deberán asumir nuevas restricciones durante 20 días porque hubo demasiados que se han mostrado insolidarios. Les pido que sigan las medidas y que reduzcan los contactos", ha declarado el canciller federal, Alexander Schallenberg, al anunciar el confinamiento que se extenderá durante 20 días.

Además, según ha anunciado el canciller, la vacunación será obligatoria a partir de febrero de 2022 para todos los residentes del país, en el que alrededor del 65 % de la población tiene la pauta completa, una de las cifras más bajas de Europa Occidental. La tasa de contagios se encuentran entre las más altas del continente, con casi mil casos por 100 000 habitantes. Se convierte así en la primera nación europea en aprobar esta medida para aumentar la tasa de vacunación

"Hemos adoptado una decisión muy difícil, nos vemos obligados a adoptar una vacunación obligatoria a partir de febrero de 2022", dijo el canciller federal, Alexander Schallenberg, en una rueda de prensa.

Medidas en toda Europa

La incidencia acumulada de casos ha alcanzado un nuevo máximo en Alemania, que bate récord de contagios por doce días consecutivos y el Gobierno se prepara para aumentar la presión sobre los no vacunados. El Gobierno federal y los "Länder" acordaron ayer la vacunación obligatoria para profesionales que estén en contacto con personas vulnerables. Además, establecieron topes en la tasa de hospitalizacion a partir del cual se introducirán restricciones graduales y a escala regional.

Eslovaquia limitará a partir del lunes el movimiento de los no vacunados -que no podrán entrar en restaurantes, tiendas de bienes no esenciales, centros comerciales y asistir a eventos deportivos y de ocio- siguiendo el modelo de Austria. El país centroeuropeo de 5,5 millones y una tasa de vacunación del 45 %, registró un número récord de contagios en los últimos días, superando los 8000 el martes, y desde los hospitales han alertado de que quedan pocas camas de UCI disponibles.

En Hungría, el Ejecutivo ha anunciado que pronto obligará a todos los trabajadores públicos a vacunarse, mientras que el Colegio de Médicos ha pedido que se prohíba entrar a restaurantes o cines a quien no tenga certificado covid.

República Checa sólo permitirá a partir del próximo lunes a personas vacunadas y sanadas de la Covid-19 acceder a bares, restaurantes o reuniones, y estudia reimponer que todas las empresas hagan test a sus empleados.

Ucrania ha superado este viernes el umbral de los 80 000 muertos por coronavirus tras confirmar más de 700 fallecidos durante el último día, una jornada en la que se ha rebasado además la barrera de los 3,3 millones de casos. Ucrania tiene una tasa de vacunación del 21 %. Según el Ministerio de Salud, el 88,2 % de los hospitalizados la semana pasada no estaban vacunados.

Francia descarta confinamiento para los no vacunados

La obligación de tener el certificado covid en Francia para actividades sociales, como ir al cine, a un espectáculo, a un estadio e incluso tomar algo en un bar o en un restaurante, hace innecesario recurrir al confinamiento de los no vacunados, según el presidente galo, Emmanuel Macron.

"Esta medida no es necesaria en Francia", subraya en una entrevista publicada este viernes por el periódico La Voix du Nord el presidente francés, que explica que los países que la han puesto en marcha (en primer lugar Austria) no habían recurrido al certificado sanitario como lo viene haciendo su país desde el verano.