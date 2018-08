Internacional

Por el caso de las escuchas

Rebekah Brooks, exdirectora de 'News of the World', detenida

Redacción

13/03/2012

En total han sido detenidas 6 personas en relación con el caso de las escuchas telefónicas ilegales realizadas por periodistas de ese tabloide.

Rebekah Brooks fue directora del dominical "News of the World". Foto: Efe

Rebekah Brooks, exdirectora del periódico británico 'News of the World', su marido Charlie Brooks y otras cuatro personas han sido detenidas en el Reino Unido en relación con el caso de las escuchas telefónicas ilegales realizadas por periodistas de ese tabloide, según las fuentes consultadas por el diario 'The Daily Telegraph' y el canal de televisión Sky News.

El matrimonio ha sido detenido en su casa de la localidad de Chipping Norton, en el condado inglés de Oxfordshire. Rebekah Brooks ya fue arrestada e interrogada el verano pasado por ser sospechosa de corrupción y de haber realizado escuchas ilegales, aunque luego recuperó su libertad.

La Policía ha detenido esta mañana a seis personas en Londres, Oxfordshire, Hampshire y Hertfordshire. Scotland Yard ha precisado que se trata de cinco hombres de entre 38 y 49 años de edad y una mujer de 43.

Estas personas están siendo interrogadas en distintas comisarías de Policía y los agentes están registrando los inmuebles donde se han practicado los arrestos, que elevan a 23 la cifra total de detenciones realizadas en el marco de la 'Operación Weeting'.

La investigación comenzó en enero de 2011, después de que la Policía Metropolitana de Londres recibiera información nueva de News International, la empresa editora de 'News of the World' (que dejó de publicarse a raíz del escándalo de las escuchas), 'The Sun', 'The Times' y 'The Sunday Times'.

Al parecer, varios periodistas y detectives privados que trabajaban para el tabloide 'News of the World' se dedicaron a escuchar los mensajes de los buzones de voz de los teléfonos móviles de un gran número de personas (desde políticos hasta actores, pasando por familiares de soldados británicos) para poder publicar noticias sobre ellas.

Este escándalo ha dañado la imagen de News Corp, la multinacional del magnate Rupert Murdoch, pero también de la Policía (por los supuestos sobornos que recibieron algunos agentes) y de políticos de todos los grandes partidos británicos, porque se han descubierto sus estrechos vínculos con Brooks y otros directivos de las empresas de Murdoch.