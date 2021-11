30/11/2021 18:44 Internacional Coronavirus Alemania estudia implantar la vacunación obligatoria e Inglaterra ordena volver a usar la mascarilla AGENCIAS | EITB MEDIA Por otro lado, la OMS ha criticado que algunos países hayan prohibido la entrada de aviones procedentes de Súdafrica, ya que se trata de una medida que "no se basa en pruebas científicas" y "penaliza" al país africano. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Alemania analiza la posibilidad de establecer la vacunación obligatoria contra la covid-19. EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Las autoridades de Alemania están estudiando la posibilidad de extender las restricciones contra la pandemia e introducir a medio plazo la vacunación obligatoria contra la covid-19.

El objetivo inmediato es acelerar la vacunación y aplicar hasta 30 millones de dosis, sean primeras, segundas o de refuerzo en lo que queda de año, según han indicado fuentes del gobierno saliente de Angela Merkel, tras la reunión mantenida con el aspirante a la Cancillería, Olaf Scholz y los líderes regionales.

En la reunión informal de este martes se han abordado "distintas propuestas", como una reducción "sustancial" de los contactos, especialmente entre no vacunados, así como la implantación de la vacuna obligatoria en determinadas profesiones y una "próxima decisión" sobre su obligatoriedad general.

Estas propuestas se abordarán de nuevo en una reunión que mantendrán el próximo jueves.

Por su parte, el Parlamento del Reino Unido ha aprobado este martes reintroducir el uso obligatorio de la mascarilla en transporte público y tiendas de Inglaterra.

La medida, que han salido adelante con 434 votos a favor y 23 en contra -un apoyo masivo al Gobierno británico que ha incluido al Partido Laborista-, entrará en vigor a las 05:00 horas de este miércoles, según ha recogido la BBC.

El Reino Unido suprimió el uso obligatorio de mascarilla, y el resto de las restricciones impuestas por la pandemia el pasado 19 de julio.

La votación ha concluido mientras el 'premier' británico, Boris Johnson, comenzaba una rueda de prensa para abordar la situación de la pandemia en Reino Unido. Durante su intervención, ha asegurado que el "objetivo" del Gobierno es ofrecer una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 a toda la población diana -los mayores de 18 años- para finales de enero.

En este sentido, ha precisado que las autoridades priorizarán a los ancianos y a las personas más vulnerables, igual que con las dosis anteriores.

MÁS INFORMACIÓN: La variante ómicron ya estaba en Europa antes de que se detectara en Sudáfrica

Por otro lado, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha censurado las restricciones de viajes impuestas por la Unión Europea o Reino Unido desde zonas del sur de África debido a la variante ómicron.

Durante una sesión con los Estados miembro de la OMS, Tedros ha dado las gracias a Botsuana y a Sudáfrica por haber detectado, secuenciado y comunicado esta variante "con tanta rapidez", y ha reclamado al resto de países que la respuesta a la aparición a esta variante sea "tranquila, coordinada y coherente".

"Me preocupa profundamente que esos países sean ahora penalizados por otros por hacer lo correcto. Entiendo perfectamente la preocupación de todos los países por proteger a sus ciudadanos contra una variante que aún no comprendemos del todo. Pero me preocupa igualmente que varios Estados miembros estén introduciendo medidas contundentes y generales que no se basan en pruebas ni son eficaces por sí solas, y que solo empeorarán las desigualdades", ha denunciado.

Tedros ha insistido en que los Estados miembro "adopten medidas racionales y proporcionales de reducción del riesgo" para la propagación de ómicron, y siempre "de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional".