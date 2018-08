Obama y Cameron se comprometen con el plan de transiciÃ³n en AfganistÃ¡n

Internacional

Obama y Cameron se comprometen con el plan de transición en Afganistán

14/03/2012

"No podemos perder de vista que nuestras fuerzas han hecho progresos en Afganistán", ha dicho Obama en una conferencia conjunta con Cameron en la Casa Blanca.

"No vamos a abandonar la misión en Afganistán", ha subrayado por su parte Cameron, al señalar que no se puede permitir que ese país vuelva a ser refugio de Al Qaeda, pese a los recientes incidentes de violencia, la matanza de 16 civiles y la quema de ejemplares del Corán.