07/01/2022 12:36 Internacional Vacuna covid-19 Djokovic, a la espera de la decisión del tribunal australiano que analizará su caso el lunes agencias | eitb media El tenista serbio no será deportado hasta que se aborde el asunto en el tribunal y permanecerá, de momento, alojado en un hotel de la ciudad sin que pueda abandonar el edificio.

Un tribunal australiano analizará el lunes el recurso presentado por los abogados del tenista serbio Novak Djokovic tras la revocación de su visado para entrar al país con una exención medica que le permitía participar en el Abierto de Australia, ha informado la cadena pública ABC.

Tras una vista preliminar rápida, el juez Anthony Kelly, de un tribunal de Melbourne, ordenó a ambas partes entregar durante el fin de semana sus argumentos que serán analizados el lunes a partir de las 10 de la mañana.

Djokovic no será deportado hasta que se aborde el asunto en el tribunal y permanecerá, de momento, alojado en un hotel de la ciudad sin que pueda abandonar el edificio.

No tener en regla el visado

El gobierno de Australia impidió el ingreso al país del tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, al no tener en regla el visado y "no cumplir" la exención médica por la que se le había autorizado un día antes a disputar el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, pese a no estar vacunado contra la covid-19 y ser esta una condición del Gobierno para entrar al país.

Djokovic, que fue retenido en el aeropuerto de Melbourne durante ocho horas, según explicó su padre a la emisora de radio serbia B92, no pudo entrar en Australia en un vuelo procedente de Dubai. 'Nole' había sido autorizado un día antes y acudía dispuesto a renovar su título en la pista rápida australiana.

Sin embargo, todo cambió este miércoles, cuando las autoridades del país negaron con rotundidad que Djokovic tendría un trato de favor si no cumplía la exención médica debido a un proceso alérgico, una reciente intervención quirúrgica u algún otro motivo que hubiese convencido al torneo. Pero no fue así.

La solicitud de Djokovic fue rechazada, porque no proporcionaba "las pruebas adecuadas" para ingresar en Australia.

No es víctima de acoso

El primer ministro australiano, Scott Morrison, negó este jueves que el tenista número uno del mundo, sea víctima de un acoso, en respuesta al presidente de Serbia, Aleksandar Vucic.

"Australia tiene reglas claras sobre sus fronteras soberanas que no son discriminatorias", dijo Morrison en una rueda de prensa en Camberra, al explicar que la revocatoria de último minuto responde a "la aplicación razonable de las leyes de protección de las fronteras de Australia".

Las declaraciones de Morrison se dan después de que el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, aseguró la víspera que su país luchará para defender a Djokovic y que las autoridades del país balcánico están trabajando para que pare "el acoso" al jugador, conocido por su oposición a la vacunación obligatoria contra la covid-19.

"El Espartaco del nuevo mundo"

El padre del tenista serbio, Srdjan Djokovic, ha asegurado que su hijo está "prisionero" de las autoridades australianas, que no le permiten entrar en el país por no estar vacunado contra el coronavirus, y ha afirmado que "todo el mundo libre debería levantarse" contra esta injusticia y apoyar "al Espartaco del nuevo mundo".

"Novak y su equipo presentaron los mismos documentos que otros 25 tenistas (que recibieron exenciones) y no tuvieron ningún problema, solo Novak", afirmó en declaraciones a Sky News. "Querían humillarlo. Podrían haber dicho 'no vengas, Novak', y eso habría estado bien. Pero no, querían humillarlo y aún lo mantienen en prisión", añadió sobre el confinamiento de su hijo en un hotel.

En este sentido, reiteró que el tenista "no está detenido, está en prisión". "Se llevaron todas sus cosas, incluso su cartera, lo dejaron solo con su teléfono y sin cambiarse de ropa, sin ningún lugar para lavarse la cara", indicó.

Reacción de Nadal

Por su parte, el tenista balear Rafa Nadal ha asegurado que siente la situación por la que está pasando su compañero, y ha explicado que aunque es "libre para tomar sus propias decisiones" debe saber que todo tiene "consecuencias".

"Creo que si quisiera, estaría jugando aquí en Australia sin ningún problema. Él tomó sus propias decisiones y todos son libres de tomar sus propias decisiones, pero luego hay algunas consecuencias", señaló en rueda de prensa.