Internacional

Viaje del papa a Cuba

Fidel Castro a Benedicto XVI: '¿Qué hace un papa?'

Redacción

28/03/2012

Fidel Castro se ha reunido con Benedicto XVI en La Habana, 14 años después de su entrevista con Juan Pablo II. El encuentro ha durado media hora, y Fidel le ha hecho muchas preguntas.

El papa Benedicto XVI se ha reunido este miércoles en La Habana (Cuba) con Fidel Castro. El encuentro ha tenido lugar catorce años después de que Castro se entrevistarse con Juan Pablo II durante la visita que el Pontífice realizó a la isla.

Ratzinger y Fidel han hablado durante media hora. El comandante tenía mucho interés en conocer el pensamiento del papa sobre diferentes aspectos y le ha hecho numerosas preguntas. La primera ha sido sobre el cambio de la liturgia de la Iglesia Católica, y el papa le ha explicado a Castro la puesta al día de la misma para afrontar los nuevos tiempos de evangelización.

También le ha preguntado ''¿Qué hace un papa?, ¿cuál es su función?", ante lo que Benedicto XVI le ha expresado el sentido de sus viajes por el mundo para confirmar en la fe a los cristianos, así como el servicio de la iglesia a los pueblos.

Fidel Castro se ha interesado por la opinión de Ratzinger sobre las dificultades que afronta el mundo actualmente, la diversidad de religiones o la problemática de la ciencia que no logra dar respuesta a todos los problemas de la humanidad.

El papa ha hablado de la dificultad que encuentran los hombres en las sociedades en las que Dios está ausente, así como de la relación entre fe y razón y de libertad y responsabilidad.

En su encuentro, Fidel Castro le ha pedido al papa que le envíe algunos libros sobre esos temas que tanto le interesan.

El encuentro entre el papa Ratzinger y Castro se ha producido tras la misa que ofició el Pontífice en la plaza de la Revolución. El papa da por finalizado así su viaje a Cuba, y regresará este mismo miércoles a Roma.

Reunión con un papa, catorce años después

El 22 de enero de 1998 Fidel Castro recibió en La Habana a Juan Pablo II, con quien ya se había reunido en el Vaticano el 19 de noviembre de 1996.

