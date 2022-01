25/01/2022 06:47 Internacional CRISIS EN UCRANIA Biden dice que hay "total unanimidad" entre Estados Unidos y los líderes europeos sobre la crisis en Ucrania AGENCIAS | EITB Media Estados Unidos ha puesto en "alerta máxima" a unos 8500 soldados para actuar en Europa del Este en caso de que fuera necesario, y ha ordenado reducir el personal de su Embajada en Kiev. La Unión Europea, por su parte, no espera un "ataque inminente" en Ucrania. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha asegurado que hay "total unanimidad" entre la postura de Estados Unidos (EE. UU.) y la de los líderes europeos en torno a la crisis en Ucrania. Así se ha pronunciado tras la reunión telemática celebrada anoche con los líderes europeos. "He tenido una reunión muy, muy, muy buena. (Hay una) unanimidad total con todos los líderes europeos", ha dicho Biden en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Sin embargo, de momento, Estados Unidos y Europa no están actuando de la misma manera. Un ejemplo de ello es que EE. UU. ha puesto en "alerta máxima" a unos 8500 soldados para actuar en Europa del Este en caso de que fuera necesario, y ha ordenado reducir el personal de su Embajada en Kiev. La UE, por su parte, no reducirá el personal de su Embajada en Kiev y ha pedido no dramatizar. Además, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado que no existe sentimiento de "ataque inminente" a Ucrania.

Joe Biden mantuvo ayer una conversación de una hora y veinte minutos con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, entre otros, para coordinar la respuesta a la crisis de Ucrania.

En la videollamada también participaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro italiano, Mario Draghi; el presidente polaco, Andrzej Duda, y el primer ministro británico, Boris Johnson, además del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

En un tuit posterior, Biden ha destacado que los líderes habían conversado sobre "los esfuerzos conjuntos para disuadir una mayor agresión por parte de Rusia, como los preparativos para imponer duros costes económicos a Rusia y reforzar la seguridad en el flanco este" de la OTAN.

La Casa Blanca ha añadido después, en un comunicado, que los participantes en la llamada "subrayaron su deseo compartido de una resolución diplomática de las tensiones actuales".

Los líderes "se comprometieron a continuar sus consultas estrechas con sus aliados y socios transatlánticos, incluido a través de la UE (Unión Europea), la OTAN y la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa)", agrega la nota oficial.