La OLP niega haber retomado conversaciones de paz con Israel

05/04/2012

"No se han reiniciado conversaciones de ningún tipo ni se ha mantenido ningún encuentro", ha asegurado el portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), ha negado este jueves haber reiniciado las conversaciones de paz con Israel en Ammán, como han difundido medios jordanos.

"No se han reiniciado conversaciones de ningún tipo. (El jefe negociador palestino Saeb) Erekat no estuvo ayer en Jordania y no ha mantenido ningún encuentro con (el jefe negociador israel Isaac) Moljo ni allí ni en ningún otro lado", dijo Xavier Abu Eid, portavoz de la OLP en Ramala.

El ministro jordano de Exteriores, Naser Yudeh, declaró este miércoles noche en la televisión oficial su voluntad de que "palestinos e israelíes se muevan hacia negociaciones directas para abordar los asuntos para una solución definitiva con vistas al establecimiento de un Estado palestino viable e independiente con Jerusalén Este como capital".

El diario progubernamental jordano Jordan Times informaba este jueves, citando fuentes de Exteriores, que Yudeh fue ayer anfitrión de una reunión entre el responsable negociador palestino Saeb Erekat y su homólogo israelí Itzjak Moljo.

El pasado enero, Ammán hizo de mediador y acogió cinco rondas de contactos entre la OLP e Israel, en las que se trató sin éxito reanudar el proceso de paz, que permanece estancado desde septiembre de 2010.

Fuentes gubernamentales israelíes han confirmado que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reunirá próximamente con su homólogo palestino, Salam Fayad, para tratar sobre las negociaciones de paz.