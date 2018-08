Internacional

Conflicto palestino-israelí

Netanyahu: 'El núcleo de la Primavera Árabe es hostil con Israel'

Redacción

06/04/2012

El primer ministro israelí cree que las manifestaciones pacíficas en varios países árabes es "una revolución islamista". "Los palestinos tendrá que abandonar su fantasía de disolver Israel", asegura.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este viernes que la Primavera Árabe, la ola de manifestaciones pacíficas contra las autoridades en varios países árabes, es una "revolución islamista" cuyo "núcleo" es "hostil" con Israel.

"Oriente Próximo está atravesando una revolución islamista cuyo núcleo es hostil con Israel #primavera árabe", ha escrito el 'premier' en su cuenta oficial de la red social Twitter. Netanyahu también ha cargado contra los palestinos por su postura inmovilista en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz y ha dejado claro que Israel no puede ser el único actor que realice "concesiones".

"Para la paz, los palestinos tendrá que abandonar su fantasía de disolver Israel y hundirlo hasta dejarlo en un tamaño insostenible", ha declarado, antes de culpar a los palestinos de no haber alcanzado un acuerdo de paz porque no están dispuestos a "hacer las necesarias concesiones". "Las concesiones no pueden venir sólo de nuestro bando", ha remarcado.

Por último, Netanyahu ha querido dejar claro que su Gobierno "no renunciará a las necesidades fundamentales de Israel", por lo que "los palestinos también tendrán que realizar concesiones".