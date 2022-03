Internacional VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Los talibanes ordenan separar a hombres y mujeres en los lugares de ocio de Afganistán por días AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 27/03/2022 18:49 (UTC+2) "Los domingos, lunes y martes, las mujeres pueden visitar los parques de diversiones, siempre que usen hiyab, y los hombres tienen prohibido asistir en esos días" ha decretado el Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio. Además, han prorrogado el cierre de las escuelas de niñas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Protesta de profesoras, este sábado en Kabul. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Gobierno talibán de Afganistán ha prohibido terminantemente que hombres y mujeres acudan juntos a los lugares de ocio del país y ha establecido una política de discriminación que reserva ciertos días de la semana a cada grupo.



"Los domingos, lunes y martes, las mujeres pueden visitar los parques de diversiones, siempre que usen hiyab, y los hombres tienen prohibido asistir en esos días", según el comunicado que ha publicado este domingo el Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio. Para los hombres se asignan los días restantes de la semana, es decir, de miércoles a sábado.

La declaración también señala que áreas turísticas de la provincia de Kabul, como Paghman, Shakardara, Estalif y otras estarán abiertas a las mujeres, pero que nuevamente deben usar el hiyab completo "y evitar mezclarse con extraños y extranjeros".

Esta es la última de una serie de restricciones emitidas en los últimos días por el movimiento fundamentalista, que en la misma semana ha decidido prorrogar el cierre de las escuelas para alumnas mayores de sexto curso, algo que ha motivado que niñas y profesoras salieran a la calle a protestar.

Del mismo modo, los talibán también habrían ordenado a todas las aerolíneas que operan en Afganistán que prohíban a las mujeres viajar solas, sin un acompañante masculino o guardián, según un documento obtenido por la agencia DPA.

Además, los taxistas tienen orden de no llevar a mujeres que no lleven el "hiyab apropiado" o a quienes pretendan viajar grandes distancias sin custodio. Y las mujeres no pueden trabajar de cara al público.