Nuevas normas de conducta en el servicio secreto de EE.UU.

28/04/2012

No llevar a extranjeros a sus habitaciones de hotel, no frecuentar "establecimientos no reputados" y no beber alcohol son algunas de las nuevas reglas.

Barack Obama con un grupo de soldados y sus guardaespaldas. EFE Barack Obama con un grupo de soldados y sus guardaespaldas. EFE

El Servicio Secreto de EE.UU. ha distribuído a su personal nuevas normas de conducta obligatorias después de los escándalos de varios de los agentes del cuerpo, encargado de la protección del presidente estadounidense, Barack Obama.

No llevar a extranjeros a sus habitaciones de hotel -con la excepción del personal del mismo o de agentes de seguridad oficiales- no frecuentar "establecimientos no reputados" y no beber alcohol en las diez horas anteriores a su horario de trabajo son algunas de las seis reglas distribuidas en un memorando interno.

El portavoz del Servicio Secreto, Bryan Leary, ha confirmado que las normas, tituladas "estándares mejorados de conducta", han entrado en vigor de forma inmediata y se aplicarán a todo el personal de la agencia.



Prevén que los funcionarios de seguridad del Departamento de Estado proporcionen sesiones informativas sobre el país visitado a la llegada de los agentes, con el fin de explicarles "los problemas de seguridad y las zonas y establecimientos prohibidos para el personal" del Servicio Secreto.

El refuerzo normativo se produce tras el escándalo que ensombreció la VI Cumbre de las Américas celebrada los pasados 14 y 15 de abril en Cartagena de Indias (Colombia), en la que 12 agentes fueron reemplazados tras confirmarse la relación de al menos uno de los agentes con prostitutas.





