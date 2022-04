Internacional PALESTINA Al menos 90 palestinos heridos en los enfrentamientos con la Policía israelí en Jerusalén AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 15/04/2022 09:35 (UTC+2) Última actualización: 15/04/2022 10:12 (UTC+2) Por otro lado, un palestino de 17 años ha fallecido este viernes tras resultar herido en enfrentamientos con las fuerzas de Israel al norte de Cisjordania. Escuchar la página Escuchar la página

Al menos 90 palestinos han resultado heridos, dos de ellos en estado grave, este viernes en enfrentamientos con la Policía de Israel en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén, según ha informado la Media Luna Roja Palestina. Además, un palestino de 17 años ha muerto tras resultar herido en Yenín, al norte de Cisjordania.

Los enfrentamientos entre palestinos y la Policía de Israel han estallado este viernes a primera hora en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén. Según la Policía israelí, los manifestantes han comenzado a lanzar piedras y fuegos artificiales a los agentes israelíes y a apilar piedras y otros objetos para montar barricadas.

Los agentes israelíes han asegurado que algunos palestinos se han atrincherado dentro de la mezquita de Al Aqsa, desde donde han lanzado más piedras. Según la agencia de noticias Wafa, las fuerzas israelíes han irrumpido en los patios de la mezquita y han disparado granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos y balas recubiertas de goma.

El Ministerio de Exteriores de Israel ha aclarado en un comunicado que los agentes israelíes no han entrado en la mezquita de Al Aqsa. No obstante, en un vídeo publicado en redes sociales y recogido por el diario The Times of Israel puede verse que los agentes sí han penetrado en el lugar.

En esta última escalada de violencia un total de 14 personas han muerto.