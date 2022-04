Internacional GUERRA EN UCRANIA Comienza el asalto a la acería de Azovstal en Mariúpol AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 19/04/2022 10:51 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2022 11:46 (UTC+2) Según las autoridades ucranianas, en la acería de Azovstal hay cerca de un millar de civiles junto a unos 2 500 militares, a quienes Rusia les ha dado otro ultimátum para que entreguen las armas. Por otra parte, el presidente ucraniano ha confirmado el inicio de la ofensiva rusa en el Donbass. Escuchar la página Escuchar la página

Este martes ha comenzado el asalto a la acería de Azovstal en Mariúpol, el último foco de resistencia en la ciudad ucraniana donde según las autoridades ucranianas, hay cerca de un millar de civiles junto a unos 2 500 militares. Rusia ha dado hoy otro ultimátum a las fuerzas ucranianas que aún resisten en Mariúpol (a partir de las 12:00, hora local), especialmente en la acería de Azovstal, para que depongan las armas a cambio de salvar así su vida.

El portavoz de las milicias de Donetsk, Eduard Basurin, ha confirmado el inicio del asalto a la acería de Azovstal de Mariúpol: "Por donde yo sé, algunos grupos de asalto, seleccionados especialmente para esa misión, ya han comenzado su labor y nos ayuda en ello la Federación de Rusia con su aviación y artillería".

Según Basurin, las fuerzas prorrusas controlan todos los barrios residenciales de Mariúpol y confía en que las fuerzas ucranianas en Azovstal se entregarán próximamente.

Rusia dio el fin de semana un ultimátum a los defensores de Mariúpol para que entregaran las armas a cambio de la preservación de sus vidas. Las fuerzas ucranianas rechazaron la rendición y prometieron combatir hasta el final. Hoy, Rusia ha dado otro ultimátum a las fuerzas ucranianas que aún resisten en Mariúpol, especialmente en la acería de Azovstal, para que depongan hasta el mediodía de este martes (12:00 horas en Rusia, 11:00 horas en Euskal Herria) las armas.

Según las autoridades ucranianas, junto con militares en la acería de Azovstal hay cerca de un millar de civiles, entre ellos mujeres y niños, y unos 100 000 habitantes se encuentran en otras zonas de la ciudad portuaria. Rusia, por su parte, rechaza que en la fábrica puedan refugiarse civiles y asegura que sus ataques están dirigidos solo contra grupos armados ucranianos.

El presidente ruso, Volodimir Zelenski, confirmó anoche el inicio de la ofensiva rusa sobre el Donbass, en el este de Ucrania, durante su mensaje diario a la nación.

"Las fuerzas rusas han iniciaco la batalla por el Donbass", afirmó Zelenski. "No importa cuántos militares rusos traigan a la zona. Seguiremos luchando y defendiéndonos. Vamos a seguir haciéndolo a diario. No vamos a rendirmos ni entregar nada que sea ucraniano, pero tampoco necesitamos nada que no sea nuestro", añadió.