GUERRA EN UCRANIA Rusia entrega una nueva propuesta de negociación a Ucrania AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 21/04/2022 06:49 (UTC+2) Última actualización: 21/04/2022 08:28 (UTC+2) El presidente ucraniano ha afirmado que no ha recibido ninguna oferta por escrito por parte de Rusia para una solución negociada del conflicto. Por otra parte, las tropas rusas controlan ya el 80 % del territorio de Lugansk.

Imagen de archivo de una reunión entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Foto: EFE

El portavoz del Gobierno ruso, Dimitri Peskov, ha informado de que los negociadores rusos han entregado el borrador de un documento a la parte ucraniana, aunque sin precisar más detalles sobre su contenido.

"La pelota está en su lado, estamos esperando una respuesta", ha continuado, antes de asegurar que, en cuanto a plazos, "depende de la parte ucraniana".

En este sentido, según ha recogido la agencia de noticias Interfax, ha hecho hincapié en que "la dinámica de trabajo del lado ucraniano deja mucho que desear". "Los ucranianos no muestran una gran inclinación a intensificar el proceso de negociación", ha continuado, recordando que el presidente, Vladimir Putin, ya criticó que los negociadores ucranianos "se desvían constantemente de los acuerdos previamente confirmados, de sus palabras, cambiándolas constantemente".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó ayer que no ha recibido ninguna oferta por escrito por parte de Rusia para una solución negociada del conflicto. "No he oído nada, no he visto nada. Estoy convencido de que no nos han entregado nada", ha dicho el mandatario ucraniano.

Rusia controla el 80 % del territorio de Lugansk

El gobernador de la región ucraniana de Lugansk, Sergii Haidai, ha asegurado en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que cerca del 80 % del territorio de Lugansk está bajo control ruso, según ha reconocido en su perfil de Telegram.