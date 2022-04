Internacional Reino Unido El Parlamento británico aprueba investigar a Boris Johnson por las fiestas en Downing Street Agencias | EiTB Media Publicado: 21/04/2022 17:55 (UTC+2) Última actualización: 21/04/2022 18:20 (UTC+2) La investigación ha sido autorizada sin votación, después de que la presidencia de la Cámara preguntase a viva voz si alguien se oponía a que tenga lugar y nadie hubiese mostrado su rechazo. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

El primer ministro británico, Boris Johnson. Foto de archivo: EFE

La Cámara de los Comunes (baja) británica ha aprobado este jueves abrir una investigación sobre si el primer ministro, Boris Johnson, mintió al Parlamento cuando aseguró que no tenía constancia de que las fiestas celebradas en sus oficinas hubiesen violado la ley.

La investigación, que correrá a manos del Comisión de Privilegios de la cámara, ha sido autorizada sin votación, después de que la presidencia de los Comunes preguntase a viva voz si alguien se oponía a que tenga lugar y nadie hubiese mostrado su rechazo.

El Gobierno ha rectificado hoy en el último momento su intención de retrasar esta investigación, al haber constatado, según los medios británicos, que muchos diputados conservadores no secundaban esa medida.

El Partido Laborista, líder de la oposición, presentó la moción el martes. Se había pedido a los diputados conservadores que respaldaran el intento del Gobierno británico de retrasar la votación hasta que concluyan las investigaciones de la Policía y Sue Gray, la funcionaria que tiene entre manos otra investigación independiente.

Boris Johnson de visita oficial en India. Foto: EFE

No obstante, en un cambio de última hora, se ha trasladado a los parlamentarios conservadores que podían votar como quisieran la moción laborista.

Según ha destacado la cadena Sky News, hay cierta especulación en Westminster sobre que los diputados 'tories' no están preparados para esperar más por una investigación sobre la conducta del primer ministro, actualmente de visita oficial en India. La investigación de la comisión, no obstante, no comenzará hasta que la de Scotland Yard termine.

La Comisión de Privilegios está conformada por siete diputados que reflejan la composición de la Cámara de los Comunes. Actualmente está compuesta por cuatro conservadores, dos laboristas y uno del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés).

Está dirigido por un miembro de la oposición, que en este caso es Chris Bryant. Cuando acabe la investigación, deberá preparar un informe y derivarlo después a los Comunes. Sus conclusiones y recomendaciones tendrían que volver a votarse en la cámara.