Internacional Deportaciones Johnson sobre las deportaciones a Ruanda: "El avión partirá aunque solo lleve un pasajero" O. P. | EITB Media Publicado: 14/06/2022 16:06 (UTC+2) Última actualización: 14/06/2022 16:40 (UTC+2) El primer ministro británico sigue con su plan de deportaciones, criticada por la oposición parlamentaria, la Iglesia Anglicana, ACNUR y gran parte de la opinión pública británica. Hoy puede despegar el primer avión hacía Ruanda, varios solicitantes de asilo han amenazado con suicidarse.

Euskaraz irakurri

Activistas por los Derechos Humanos, protestan contra las deportaciones en Londres. EFE

Euskaraz irakurri: Johnson Ruandako deportazioez: "Hegazkina atera egingo da, bidaiari bakarra izanda ere"

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho este martes que su Gobierno no se dejará "intimidar ni avergonzar" y seguirá adelante con su plan de enviar a Ruanda a los migrantes que lleguen al Reino Unido por rutas ilegales.

Las autoridades británicas informaron en abril que las personas que llegaran ilegalmente a Reino Unido a través del Canal de la Mancha y otras rutas serían detenidas y enviadas a este país de África oriental para que soliciten asilo allí.

"Vamos a cumplir nuestro objetivo, que es asegurarnos de que hacemos una distinción clara -que creo que todos pueden apreciar que es justa y razonable- entre la inmigración legal a este país por rutas seguras y legales, que apoyamos, defendemos y protegemos porque todos comprendemos los beneficios que trae, y la migración peligrosa e ilegal a través del Canal de la Mancha, que pretendemos detener", ha declarado, y mantiene que es "la única manera de combatir las bandas de delincuentes que organizan la travesía marítima desde Francia a Inglaterra".

Johnson ha lanzado este mensaje cuando está previsto que esta noche despegue el primer vuelo al país africano, si bien aún se desconoce cuántos migrantes irán en él debido a varias demandas individuales en curso ante la Justicia británica.

El Ejecutivo ha dicho que "el avión partirá aunque solo lleve un pasajero", a fin de sentar un precedente ante esos "traficantes de personas".

La Corte de Apelación británica rechazó el lunes vetar el despegue de la nave hasta analizar en un juicio en julio si el plan gubernamental se ajusta a la legalidad, tras una demanda presentada por varios sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

Duras críticas

La iniciativa del Gobierno conservador ha sido criticada no solo por la oposición parlamentaria sino también, en privado, por el príncipe Carlos, según 'The Times', que asegura que ha calificado de "lamentable" el plan de Johnson.

Este periódico publica hoy además una carta de la cúpula en pleno de la Iglesia Anglicana, en la que condena "una política inmoral que avergüenza" al Reino Unido.

El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, ha declarado que la deportación de solicitantes de asilo desde el Reino Unido a Ruanda, acordada entre ambos países y que podría iniciarse el martes, es un "error" que podría sentar "precedentes catastróficos".

"Mi vida esté en peligro"

Algunos de los solicitantes de asilo que podrían ser deportados de Reino Unido a Ruanda tan pronto como este martes han amenazado con suicidarse si se consuma su expulsión del país.

"No puedo comer, no puedo dormir. ¿Por qué tengo que ir a Ruanda?", pregunta Zahir, seudónimo bajo el que se esconde un joven de 25 años que no quiere dar su nombre real por seguridad, huyó de Irak hace dos meses, tal y como ha informado la cadena de televisión Sky News.

Zahir ha explicado que abandonó su país natal porque su vida corría peligro después de que se peleara con un miembro de su familia que tenía vínculos con el Gobierno de Irak y le había amenazado de muerte.

Su viaje de 5600 kilómetros atravesando Turquía y Europa duró alrededor de un mes, la mayor parte del tiempo estuvo escondido en la parte trasera de un camión en un viaje organizado por traficantes de personas.

El joven cuenta que pasó nueve días en Calais antes de embarcarse en una endeble lancha para llegar a Reino Unido, alcanzando las costas británicas el 23 de mayo de este año.

Él no es el único que en los últimos años ha realizado esta travesía. En 2021, 28 526 personas cruzaron el Canal de la Mancha en pequeños botes hasta Reino Unido, según datos oficiales. En 2020 fueron 8 404.

Menos de un mes después de pisar las playas de Dover, las autoridades británicas le han comunicado que él y un amigo con el que viajaba estarán en el primer avión con destino a Ruanda el martes.

Las posibilidades de recurrir a la Justicia se reducen y cada vez parece más probable que el joven vuele 9600 kilómetros hacia el continente africano y un futuro incierto.

"En el Ministerio del Interior nos preguntaron: '¿Por qué te vas de Irak? ¿Por qué quieres pedir asilo?' y yo sólo dije "mi vida está en peligro", ha sentenciado Zahir.