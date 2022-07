Internacional Guerra en Ucrania Rusia afirma que cumplirá los objetivos en Ucrania, pese a la ayuda internacional a Kiev O. P. | EITB Media Publicado: 05/07/2022 12:57 (UTC+2) Última actualización: 05/07/2022 14:00 (UTC+2) Autoridades rusas aseguran que siguen adelante con sus planes de "defender a la gente del genocidio que lleva a cabo el régimen neonazi ucraniano, desmilitarizar y desnazificar el territorio de Ucrania, y conseguir su estatus neutral". Jersón anuncia nuevo gobierno independiente, no ucraniana. Escuchar la página Escuchar la página

Un hombre instala la bandera rusa en el balcón, en Lugansk. EFE

Tras hacerse con el control total la República Popular de Lugansk (RPL), el ejército ruso se marca como objetivo controlar la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD). El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha felicitado a sus militares y las milicias prorrusas por su victoria en Lugansk, y ha exigido a su Ejército los mismos avances en los otros frentes; ha pedido a las agrupaciones de tropas Oeste y Este "cumplir sus tareas según los planes establecidos".

En esa misma línea, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, ha afirmado que los objetivos de la "operación militar especial" en Ucrania serán cumplidos pese al incremento de la ayuda militar al Gobierno de Kiev.

Ha insistido en que Rusia busca en Ucrania "defender a la gente del genocidio que lleva a cabo el régimen neonazi ucraniano, desmilitarizar y desnazificar el territorio de Ucrania, y conseguir su estatus neutral".

En su intervención, Pátrushev ha arremetido contra EE.UU., al que ha acusado de "apostar por el debilitamiento y la opresión de Rusia en aras de su dominio y de la preservación de la superioridad político-militar que obtuvo a fines del siglo pasado".

También el portavoz parlamentario ruso, Giulislav Volodin, ha afirmado que la operación continuará porque Ucrania está haciendo "todo" para garantizar que las tropas de Moscú no detengan su "operación militar especial" en las fronteras de Lugansk y Donetsk, según ha informado RIA Novostiagency.

Nuevo gobierno en Jersón

La Administración de la región de Jersón, ubicada en el sur del país ucraniano, ha anunciado la conformación de un nuevo gobierno, formada por residentes locales y especialistas y profesionales de Rusia.

"Se está formando una autoridad fundamentalmente diferente: el primer gobierno de una región de Jersón independiente, no ucraniana. Esto no es temporal, ni militar, no una especie de administración intermedia, sino una autoridad en toda regla", ha asegurado el líder de la Administración, Vladimir Saldo, quien ha dado a conocer que el próximo jefe del Gobierno de Jersón será Sergei Eliseev, un militar ucraniano que desertó en favor de Rusia en 2014 tras el inicio de la guerra del Donbás y la adhesión de Crimea por parte de Moscú.

La región de Jersón, limítrofe con la península de Crimea -administrada 'de facto' por Rusia- ha sido tomada por completo por las tropas rusas en el marco de la guerra iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.