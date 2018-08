Internacional

Fiscalía cree que Strauss-Khan participó en una violación en grupo

21/05/2012

La Justicia sospecha que el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) pudo participar en fiestas con prostitutas belgas junto con algunos empresarios y policías.

La Fiscalía de Lille, en el norte de Francia, ha anunciado que ha abierto una investigación preliminar sobre unos hechos que son "susceptibles de ser calificados de violación en grupo" y en los que está implicado el exdirigente del FMI Dominique Strauss-Kahn.



Los hechos que investiga Frédéric Fèvre se remontan al periodo entre el 15 y el 18 de diciembre de 2010 en Washington, indicó la Fiscalía en un comunicado.

La investigación se enmarca en una causa por "proxenetismo agravado" en la que está imputado Strauss-Kahn y vinculada al "caso Carlton", en la que el ministerio fiscal también dilucida si pudo haber desvío de fondos, estafa y blanqueo de dinero.



Los abogados del conocido como DSK, que han reaccionado en un comunicado conjunto, han acusado a la Justicia y a los medios de comunicación de "estar movidos por el deseo obstinado de hacer caer" a su cliente.



La Justicia sospecha que el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) pudo participar en fiestas con prostitutas belgas junto con algunos empresarios, como David Roquet y Fabrice Paszkowski, o policías, como el comisario Christophe Lagarde.



En sus declaraciones ante las policías francesa y belga, una de las prostitutas aseguró que Strauss-Kahn "utilizó la fuerza" en sus relaciones sexuales con ella.



"Me sujetaba de las manos, me tiraba del pelo, me hizo daño", afirmó la mujer, quien señaló que, en una de esas veladas en Washington, el exresponsable del FMI trató de sodomizarla, pese a su negativa.



Sin embargo, otra de las supuestas prostitutas que participaron en esos encuentros negó que se hubiera producido algún acto no consentido y dudó incluso de que DSK supiera que las chicas cobraban, tal y como sostiene el exdirector del FMI.