Internacional Reino Unido Boris Johnson dimite E.G.- O.P.| EITB Media Publicado: 07/07/2022 13:37 (UTC+2) Última actualización: 07/07/2022 15:08 (UTC+2) El todavía primer ministro británico ha comparecido ante el número 10 de Downing Street para anunciar su renuncia. "El deseo del partido es que haya un nuevo líder", ha subrayado. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Johnson, durante la comparecencia de hoy. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Boris Johnsonek dimisioa eman du

El todavía primer ministro británico, Boris Johnson, ha dimitido como líder del Partido Conservador este jueves, asolado por el escándalo del "Party Gate" y las denuncias por acoso sexual contra el diputado conservador Chris Pincher, que en los últimos días han provocado una oleada de renuncias en el seno de su gobierno. El político 'tory' no ha revelado hasta cuando seguirá al frente del gobierno, ya que la decisión compete al partido.

En una comparecencia ante el número 10 de Downing Street, Johnson ha subrayado que "el deseo del partido es que haya un nuevo líder y un nuevo primer ministro", por lo que ha precisado que el proceso "comenzará ahora". El calendario para elegir a su sucesor se conocerá la próxima semana.

Según ha explicado, "si hasta ahora no he querido abandonar, ha sido porque consideraba mi deber cumplir con el mandato electoral de 2019". En sus palabras, en los últimos días ha tratado de convencer a sus compañeros de partido de que sería "excéntrico cambiar de Gobierno ahora", en un periodo marcado por la incertidumbre económica y la guerra de Ucrania. Sin embargo, ha lamentado "no haber tenido éxito" en sus argumentos.

"Nadie es imprescindible en política", ha añadido.

Tres años en el poder

El entusiasta Johnson llegó al poder hace casi tres años, prometiendo lograr el brexit y rescatarlo de las amargas disputas que siguieron al referéndum de 2016. Desde entonces, algunos conservadores habían respaldado con entusiasmo al ex periodista y ex alcalde de Londres, mientras que otros, a pesar de sus reservas, lo apoyaron porque pudo atraer a sectores del electorado que normalmente rechazaban a su partido.

Eso se confirmó en las elecciones de diciembre de 2019. Pero el enfoque combativo y a menudo caótico de su administración para gobernar y una serie de escándalos agotaron la buena voluntad de muchos de sus legisladores, mientras que las encuestas de opinión muestran que ya no es popular entre el público en general.

La crisis reciente estalló después de que el legislador Chris Pincher, quien ocupaba un cargo en el gobierno relacionado con el cuidado pastoral, se vio obligado a renunciar por acusaciones de manosear a hombres en un club privado.

Johnson tuvo que disculparse al saberse que había sido informado de que Pincher había sido objeto de denuncias previas de "conducta sexual inapropiada" antes de que lo nombrara. El primer ministro dijo que lo había olvidado.

Esto siguió a meses de escándalos y pasos en falso, incluido un informe condenatorio sobre fiestas en su residencia y oficina de Downing Street que rompieron las reglas de bloqueo de covid-19 y lo vieron multado por la policía por una reunión por su 56 cumpleaños.

El 'Partygate' fue la gota que colmó el vaso para un sector crítico dentro de los 'tories' que cada vez parecía más amplio. Con Johnson atrincherado en su propio discurso, sus compañeros lograron sumar las firmas necesarias para que el 6 de junio, hace apenas un mes, se celebrase una moción de censura interna, una táctica que ya se había utilizado contra May y que, si hubiese prosperado, implicaba la caída del 'premier' por fuego amigo.

Johnson salvó la bola de partido gracias al apoyo del 59 por ciento de los diputados, un nivel de respaldo menor al que había obtenido May meses antes de dimitir pero que para el jefe del Ejecutivo le sirvió para sacar pecho y dar por enterrada la crisis interna. No en vano, la actual normativa impedía a los 'tories' recurrir a esta misma moción en el plazo de un año.

Sin embargo, la estabilidad de Johnson no estaba ni mucho menos asegurada y, mientras algunas voces conservadoras hablaban ya sin tapujos de cambiar las normas para promover una segunda votación contra el primer ministro, otros escándalos se iban acumulando sobre Downing Street.

También ha habido cambios de política y críticas de que no ha hecho lo suficiente para combatir la inflación, con muchos británicos luchando para hacer frente al aumento de los precios del combustible y los alimentos.