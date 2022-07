7500 hectáreas de bosque destruidas en Las Landas, en dos incendios que siguen sin control

Más de 1000 bomberos trabajan para intentar controlar el fuego, ayudados por un centenar de vehículos y siete hidroaviones de tipo Canadair y dos bombarderos de agua Dash. Se ha evacuado a 11 300 personas y de momento no hay víctimas personales

Euskaraz irakurri: 7.500 hektarea baso erre dira Landetan, kontrolik gabe jarraitzen duten bi sutetan

Unas 7500 hectáreas de bosque han ardido hasta este viernes por la mañana en los dos incendios que se declararon el martes en el Parque Natural de las Landas, entre los departamentos de Las Landas y La Gironda, que siguen sin control y que han conducido a la evacuación de cerca de medio millar de personas más la pasada noche.

La Prefectura de Nueva Aquitania y la Gironda indica en su cuenta de Twitter que a las 08:00 horas locales (06:00 GMT) se llevaban contabilizadas 3100 hectáreas de monte calcinadas en el fuego de La Teste de Buch, que también ha destruido tres casas y dos restaurantes en Cazaux.

¿ #FeuxDeForets 8h

¿¿ La Teste : 3100ha brûlés. 3 maisons et 2 restaurants détruits secteur Cazaux

¿¿ Landiras : 4200ha brûlés. Évacuation de 480 personnes cette nuit à Origne, Balizac et Louchats. Salles ouvertes à St Symphorien et Villandraut

¿ Situation toujours défavorable pic.twitter.com/Q1bb46zKHD