Nancy Pelosi aterriza en Taiwán a pesar de las advertencias de China

El avión que transporta a la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, ha aterrizado en el aeropuerto Songshan de Taipéi.

Ni la funcionaria ni el Gobierno de Taiwán habían confirmado si la gira que Pelosi lleva a cabo por Asia incluiría una visita a Taiwán, posibilidad adelantada por medios estadounidenses y taiwaneses.

La Cancillería china ha asegurado que es "difícil imaginar una acción más temeraria y provocadora" por parte de Estados Unidos que esta visita, contra la cual el Ejército chino ya advirtió recientemente de que no se "quedaría de brazos cruzados".

Así, aviones militares chinos SU-35 han cruzado el estrecho de Taiwán, han informado medios estatales del país asiático. Además, el Ministerio de Defensa de China ha anunciado una serie de "maniobras militares dirigidas" para "responder" a la visita, ha informado el diario oficialista Global Times.

La cartera de Defensa ha explicado que dichas operaciones tienen como objetivo "defender decididamente la soberanía nacional y la integridad territorial" de China.

Por su parte, la Armada de Estados Unidos tiene operando cerca de Taiwán al portaaviones USS Ronald Reagan y el barco anfibio USS Tripoli, con cazabombarderos F-35.

A su llegada, tras un viaje de siete horas que comenzó en Kuala Lumpur (Malasia) y en el que esquivó el Mar de China Meridional y sobrevoló Indonesia y Filipinas, Pelosi ha sido recibida por el ministro de Asuntos Exteriores de la isla, Joseph Wu Chao-hsieh y por la directora del Instituto Estadounidense de Taiwán, Sandra Oudkirk.

Pelosi ha declarado en su cuenta de Twitter minutos después de aterrizar que su visita "honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con el apoyo a la vibrante democracia taiwanesa".

La funcionaria ha añadido que su viaje "no contradice las políticas mantenidas desde hace un largo tiempo por Estados Unidos" y que su país "se opone a esfuerzos unilaterales para alterar el statu quo".

