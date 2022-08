Internacional EE. UU. Salman Rushdie sigue conectado a un respirador tras ser apuñalado durante una presentación en Nueva York EITB Media Publicado: 13/08/2022 09:04 (UTC+2) Última actualización: 13/08/2022 09:04 (UTC+2) El autor se encuentra en estado grave debido a las heridas en un ojo, un brazo y el hígado, según el agente del autor. La policía ha identificado al agresor como Hadi Matar, de 24 años. Escuchar la página Escuchar la página

El escritor británico Salman Rushdie, de 75 años, ha sido objeto de un ataque con cuchillo durante una presentación en el estado de Nueva York, y ha sido trasladado de urgencia al hospital, según ha confirmado la Policía neoyorquina en un comunicado.

El antiguo ganador del Premio Booker, de 75 años, estaba hablando en un evento de la Institución Chautauqua cuando un individuo se le aproximó y consiguió derribarle.

Nada más comenzar la presentación del escritor, y siempre según los testigos, un individuo con una máscara negra saltó al escenario y agredió a Rushdie.



Según el último informe policial, Rushdie ha recibido una puñalada al menos una vez en el cuello y otra en el abdomen, motivo por el que ha entrado en quirófano. Allí está recibiendo respiración asistida, ya que se encuentra sin capacidad de respirar por sí solo.

"Las noticias no son buenas (...) Salman probablemente perderá un ojo. Los nervios de su brazo le han sido amputados y su hígado ha sido apuñalado y dañado", ha informado el agente del escritor, Andrew Wylie, en declaraciones a The New York Times.

La Policía ha detenido al sospechoso y lo ha identificado como Hadi Matar, un ciudadano de Nueva Jersey de 24 años. No obstante, aún no se ha determinado el motivo del ataque, según han expresado fuentes policiales a The Washington Post.

Por otra parte, el entrevistador de Rushdie durante el evento ha sufrido una herida leve en la cabeza, aunque ya ha sido dado de alta.

Rushdie intervenía en un debate precisamente sobre las ciudades que ofrecen asilo a escritores perseguidos, según puede verse todavía en el programa de la organización City of Asylum.

La conferencia de Rushdie -que según la organización no es la primera que pronuncia allí- llevaba por título "Más que cobijo" y trataría sobre el carácter de Estados Unidos "como tierra de asilo y hogar para la libertad de expresión creadora".

Rushdie, de origen indio (nació en Bombay), tiene actualmente doble nacionalidad británica y estadounidense, y reside en Estados Unidos desde el año 2000.

El escritor siempre ha planteado críticas en sus escritos a los gobiernos de los países en los que ha vivido y al extremismo religioso.

"Nunca me consideré un escritor preocupado por la religión, hasta que una religión empezó a perseguirme", afirma en su artículo El problema de la religión, en el que agrega que el problema no reside solo en el integrismo islámico, sino también en el fanatismo cristiano, encarnado en la figura de Tony Blair y en el gobierno estadounidense de George W. Bush.

La publicación de Los versos satánicos, en 1988, provocó una polémica inmediata en el mundo musulmán a causa de la supuesta irreverencia con que se trata a la figura del profeta Mahoma.

India prohibió el libro el 5 de octubre y Sudáfrica el 24 de noviembre. Al cabo de varias semanas, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Bangladés, Sudán, Malasia, Indonesia y Catar también habían prohibido la novela.

Irán la considera blasfema y el entonces líder supremo iraní, el ayatolá Jomeini, emitió en 1989 un decreto para pedir la muerte del escritor. El Gobierno de Irán acabó distanciándose de la 'fatua' de Jomeini, pero, en 2012, una fundación religiosa iraní semioficial elevó la recompensa por Rushdie de 2,8 millones de dólares a 3,3 millones de dólares.

Rushdie está vivo gracias a que un policía lo salvó, ha dicho la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Dos horas después del ataque, la gobernadora ha aparecido ante los medios para confirmar que "está vivo" y que está "siendo atendido según lo que necesita".

"Fue un agente de la policía estatal el que se puso de pie y salvó su vida, lo protegió a él y al moderador (de la conferencia)", ha señalado Hochul.

"El ataque a Salman Rushdie en Nueva York es cobarde. Este es el resultado de campañas de odio llevadas a cabo sistemáticamente por fanáticos y que radicalizan a seres humanos comunes", ha escrito en Twitter Tushar Gandhi, bisnieto del líder pacifista indio Mahatma Gandhi.