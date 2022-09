Ucrania dice que "la guerra de tres días" que anunciaba Rusia se ha convertido en "movilización"

Euskaraz irakurri: "Errusiak iragartzen zuen hiru eguneko gerra mobilizazio da", Ukrainaren hitzetan

Mijailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que la guerra de agresión contra Ucrania que Rusia esperaba fuera a durar tres días se ha traducido finalmente en una "movilización militar parcial", en contra de los planes iniciales de Moscú.

"Era el día 210 de la 'guerra de los tres días'. Los rusos, que exigían la destrucción de Ucrania, acabaron recibiendo la movilización, el cierre de fronteras, el bloqueo de las cuentas bancarias, la cárcel por deserción y unidades especiales en organizaciones paramilitares privadas. Todavía va de acuerdo al plan, ¿verdad? La vida tiene un gran sentido del humor", ha ironizado Podolyak en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Se trata de la primera reacción por parte de Ucrania a la decisión anunciada hoy por el presidente ruso, Vladímir Putin.

210th day of the "three-day war". Russians who demanded the destruction of ¿¿ ended up getting:



1. Mobilization.

2. Closed borders, blocking of bank accounts.

3. Prison for desertion.



Everything is still according to the plan, right? Life has a great sense of humor.