El Gobierno británico da marcha atrás y renuncia a bajar los impuestos a las rentas más altas

Euskaraz irakurri: Gobernu britainiarrak atzera egin du, eta aberatsenei zergak jaisteari muzin egin dio

El ministro británico de Economía, Kwasi Kwarteng, ha anunciado este lunes que el Gobierno de Liz Truss renunciará a bajar el tramo impositivo más alto del 45 % al 40 % (el que se aplica a las rentas más altas), una decisión que había suscitado una rebelión en las propias filas conservadoras.

"Está claro que la abolición de la tasa del 45 % se había convertido en una distracción en nuestra misión primordial de abordar los desafíos de nuestro país. Como consecuencia, no seguiremos adelante con su abolición. Lo entendemos, y hemos escuchado", ha señalado el ministro en un comunicado.

El plan fiscal presentado por Kwarteng el pasado 23 de septiembre había creado convulsiones en los mercados ante las dudas sobre la capacidad de Londres de asumir la deuda pública generada por la bajada de impuestos.

El plan de recorte era el más agresivo presentado en medio siglo, y acabó disparando prima de riesgo de la deuda británica hasta situarla cerca de la italiana y forzó al Banco de Inglaterra a anunciar un próximo aumento de los tipos de interés.

