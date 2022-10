Sturgeon presenta la independencia como "vía de escape al desgobierno"

Euskaraz irakurri: "Desgobernuari ihes egiteko bide" gisa aurkeztu du Sturgeonek independentzia

La líder nacionalista y ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dicho este lunes que la independencia es "esencial" para escapar del "desgobierno de Westminster" (sede de las instituciones británicas en Londres), en su discurso de clausura del congreso anual del Partido Nacional Escocés (SNP).

Sturgeon, líder del SNP, ha cerrado el congreso que los nacionalistas han celebrado en la ciudad escocesa de Aberdeen y ha afirmado que Escocia "tiene todo lo necesario para ser un país de éxito independiente".

En el discurso, ha presentado la actual crisis como respuesta al momento en que su Gobierno pretende celebrar una nueva consulta por la independencia de la región. "¿Por qué la independencia en un momento de crisis? En la propia pregunta está la respuesta", ha afirmado ante un auditorio atestado que la ha jaleado en numerosas ocasiones.

@NicolaSturgeon: "Labour are willing to chuck Scotland under Boris Johnson's Brexit bus to get the keys to Downing Street. Same old Labour, letting down Scotland."



Westminster isn't working. Let's choose a brighter future with independence. #SNP22 pic.twitter.com/lzDZsKbZej