La primera ministra Liz Truss destituye al ministro de Economía por el polémico plan de reforma fiscal

La primera ministra británica, Liz Truss, ha destituido al ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, por su polémico plan fiscal. Esta considerado el artífice de un polémico plan de reforma fiscal que habían puesto en duda los mercados e incluso miembros del Partido Conservador, que se plantean ahora incluso elevar la presión sobre la jefa de Gobierno.

Kwarteng es el segundo titular de Economía que menos tiempo ha estado en el cargo, ya que asumió el puesto el 7 de septiembre, tras la llegada de Truss a Downing Street. Jeremy Hunt, exministro entre otras carteras de Sanidad y de Exteriores, será el nuevo ministro de Economía.

El Ejecutivo puso sobre la mesa recortes fiscales por valor de 45 000 millones de libras que no han convencido ni al entorno financiero ni al político, tampoco a algunos miembros del Partido Conservador, y que, en términos de divisas, ha puesto a la libra contra las cuerdas. Truss ya se vio obligada a retirar en cuestión de días la propuesta para rebajar del 45 al 40 % el impuesto sobre la renta para las grandes fortunas.

Algunos 'tories' piden ya la cabeza de la primera ministra. De todas formas, esta misma semana la jefa de Gobierno descartó ante el Parlamento que tenga en mente adelantar las elecciones.

El director del departamento de Europa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alfred Kammer, ha celebrado que el Reino Unido se haya echado atrás y vaya a "recalibrar" su plan fiscal y se ha mostrado confiado en el compromiso de ese país de "hacer lo necesario" para mantener la estabilidad económica.

The best thing Liz Truss could do for economic stability now is resign. Her decisions have crashed the economy and heaped misery on people already struggling with a cost of living crisis.

The onlydecent thing for Tory MPs to do now is call time on her govt and allow an election https://t.co/VYAISqLzPl