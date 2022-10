Internacional reino unido Boris Johnson no se presentará a suceder a Truss como primer ministro británico EITB MEDIA Publicado: 24/10/2022 09:58 (UTC+2) Última actualización: 24/10/2022 10:19 (UTC+2) Con esta decisión, Sunak aparece como firme candidato a hacerse con las llaves de la residencia de Downing Street al contar con más de los 100 apoyos de diputados "tories" necesarios para acceder a las primarias. La otra aspirante, Penny Mordaunt, no cuenta con los respaldos suficientes. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

El exprimer ministro británico Boris Johnson en una imagen de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Boris Johnsonek ez du bere burua aurkeztuko Erresuma Batuko lehen ministro izateko

El exprimer ministro británico Boris Johnson ha anunciado que no se presentará a la reelección como líder del partido conservador y primer ministro británico. Esta tarde finaliza el plazo de presentación de candidaturas y el exministro británico de Economía Rishi Sunak es el favorito para convertirse en el próximo jefe del Gobierno del Reino Unido tras la dimisión de Truss.

En los últimos días el nombre de Johnson había cobrado fuerza para suceder el cargo. Disponía de los avales necesarios para presentar su candidatura a revalidar la presidencia del Partido Conservador y, por lo tanto, su antiguo cargo como jefe del Gobierno del país.

No obstante, Johnson ha dicho en un comunicado que, a pesar de contar con el apoyo necesario de los diputados conservadores, ha llegado a la conclusión de que "simplemente no sería lo correcto" porque "no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tengas a un partido unido en el Parlamento".

El ex ministro de Economía Rishi Sunak, por su parte, sí ha confirmado su candidatura, y aparece como firme candidato a hacerse con las llaves de la residencia de Downing Street al contar con más de los 100 apoyos de diputados "tories" necesarios para acceder a las primarias, mientras que la otra aspirante es la líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt.

Hasta el momento, según los medios, Mordaunt no cuenta con los respaldos suficientes, si bien fuentes de su campaña han insistido en que los tendrá.

Este lunes termina el plazo para que los diputados que aspiren al liderazgo "tory" presenten sus candidaturas, siempre que tengan el respaldo de al menos 100 miembros del grupo conservador parlamentario (de un total de 357). Según los cálculos de los medios, Sunak ya tiene los apoyos de 154 diputados y Mordaunt apenas 25.

A la espera de ver a quién apoyarán los que iban a votar por Johnson, si Mordaunt no logra el suficiente apoyo, Rishi Sunak podría convertirse hoy mismo en el nuevo primer ministro británico.