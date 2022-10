Internacional TRAGEDIA EN COREA DEL SUR La Policía surcoreana admite fallo de previsión tras la tragedia de Seúl EITB MEDIA Publicado: 31/10/2022 09:44 (UTC+1) Última actualización: 31/10/2022 10:57 (UTC+1) A pesar de los 137 agentes de policía congregados en la zona, no se establecieron medidas especiales relacionadas al control de personas en el callejón donde se produjo la tragedia. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

La calle donde ocurrió la tragedia. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Hego Koreako Poliziak onartu du Seulgo tragedian aurreikuspen akatsa egon zela

La Policía surcoreana ha admitido este lunes que no había previsto que los festejos de Halloween en la noche del sábado en el barrio de Itaewon en Seúl pudieran ocasionar una avalancha humana que ha dejado al menos 154 personas muertas, 26 de las cuales son extranjeros. Las víctimas eran jóvenes, en su mayoría adolescentes y veinteañeros.

"Estaba previsto que se reuniera allí un gran número de personas. Pero no esperábamos que se produjeran víctimas a gran escala debido a este hecho", ha afirmado hoy Hong Ki-hyun, jefe de la Oficina de Gestión del Orden Público de la Policía surcoreana.

La Policía había informado previamente de que esperaba una gran concentración de unas 100 000 personas en la fiesta. No obstante, según Hong, el número de personas congregadas era similar al de otros años o un poco más elevado, aunque no ha podido confirmar si el ritmo al que comenzaron a reunirse fue más alto que en años anteriores. Asimismo, ha señalado que los agentes en la zona "no detectaron un aumento repentino de la multitud".

A pesar de los 137 agentes de policía congregados en la zona, no se establecieron medidas especiales relacionadas al control de personas en el callejón donde se produjo la tragedia.

El accidente tuvo lugar cuando una multitud se reunió en una calle de unos cuatro metros de ancho durante la noche del sábado, cuesta abajo, al lado del Hotel Hamilton en el centro de Itaewon. Según testigos, la multitud comenzó a congregarse en la zona durante el día y al caer la noche decenas de miles de personas llenaron las estrechas calles del barrio.

Tras la avalancha, cientos de personas quedaron atrapadas, algunas durante más de una hora, y como resultado muchas, la mayoría mujeres en la veintena, perdieron la vida asfixiadas. Hay otras 33 personas heridas graves.

Tras el drama vivido, Corea del Sur ha declarado luto nacional durante una semana por la peor tragedia que ha vivido el país desde el hundimiento en 2014 del ferri Sewol, donde perdieron la vida más de 300 personas, la mayoría de ellos estudiantes de secundaria.