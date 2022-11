Internacional Estados Unidos Trump confirma su candidatura para las presidenciales de 2024 sin el apoyo total del Partido Republicano AGENCIAS | EITB Media Publicado: 16/11/2022 06:55 (UTC+1) Última actualización: 16/11/2022 09:20 (UTC+1) El expresidente salta oficialmente a la carrera por la Casa Blanca, aunque no en el mejor de los escenarios, después de unas elecciones de mitad de mandato en las que la mayoría de sus candidatos han fracasado y los republicanos no han logrado los resultados que habían predicho durante la campaña. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

0:38 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Trumpek baieztatu egin du hautagaitza aurkeztuko duela 2024ko hauteskundeetarako

El expresidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado su candidatura para las presidenciales de 2024 sin el apoyo total del Partido Republicano.

Así, Trump salta oficialmente a la carrera por la Casa Blanca, aunque no en el mejor de los escenarios, después de unas elecciones de mitad de mandato en las que la mayoría de sus candidatos han fracasado y los republicanos no han logrado los resultados que habían predicho durante la campaña.

No en vano, los demócratas mantendrán el control del Senado después de que Catherine Cortez Masto haya sido declarada ganadora en Nevada, frente al republicano Adam Laxalt, por lo que la segunda vuelta del próximo 6 de diciembre en Georgia solo decidirá si la formación demócrata amplía su ventaja, una vez asegurada su mayoría.

El expresidente estadounidense ya calificó con anterioridad de "bastante decepcionante" el resultado de los comicios, aunque destacó que las considera un éxito personal.

Además, algunos de los principales medios conservadores de Estados Unidos, como el New York Post, Fox News y The Wall Street Journal, han comenzado a dar la espalda a Trump después de que los republicanos no obtuvieran la victoria que muchos medios vaticinaban.

Ron DeSantis, el rival de las primarias

Por otro lado, la carrera presidencial de Trump dentro de su partido no es ahora un mero trámite como la vez anterior a medida que se erige la figura del gobernador de Florida, Ron DeSantis, como alternativa, sobre todo después de los buenos resultados cosechados en estas elecciones.

Si Trump ha sido el gran perdedor de aquella noche electoral, DeSantis ha sido el gran ganador. Su victoria por casi 20 puntos porcentuales, con asombrosos resultados en condados de mayoría latina, le ha servido para reivindicarse y reafirmar a Florida como un bastión fuera del alcance de los demócratas.

DeSantis está logrando algo que hace seis años parecía imposible, acercarse a igualar la prominencia dentro de partido un Donald Trump que ha evitado pronunciarse acerca de los resultados y en especial del buen desempeño del que parece será su rival dentro de las primarias. Es una "noche interesante", dijo.

A pesar de sus menosprecios, Trump es consciente de que el potencial de su rival pone en entredicho su carrera presidencial y ya le amenazó que si se presentaba podría salir "muy malherido".