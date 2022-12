Internacional Espacio Schengen La zona Schengen se amplía a Croacia a partir del próximo 1 de enero EITB MEDIA Publicado: 08/12/2022 16:41 (UTC+1) Última actualización: 08/12/2022 17:22 (UTC+1) Bulgaria y Rumanía, en cambio, seguirán fuera de dicho espacio, ya que no han logrado entre los ministros de Interior de la UE la unanimidad necesaria para formar parte de esa zona de libre circulación de personas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Croacia entra en el espacio Schengen, en tanto que Bulgaria y Rumanía todavía no lo hacen (EFE). Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Schengen Eremua Kroaziara ere helduko da, urtarrilaren 1etik aurrera

Los y las ministras de Interior de la Unión Europea (UE) han dado este jueves luz verde a la ampliación de la zona Schengen a Croacia a partir del próximo 1 de enero, mientras que Bulgaria y Rumanía, en cambio, seguirán fuera de dicho espacio, ya que no han logrado la unanimidad necesaria para formar parte de esa zona de libre circulación de personas.

En una comparecencia ante la prensa, Vít Rakusan, ministro de Interior de República Checa, que es el país que ostenta en este semestre la presidencia de la UE, ha trasladado sus "enormes felicitaciones a Croacia, nuevo miembro de Schengen", cuya incorporación es un "mensaje útil para todos los ciudadanos europeos".

"Desde mi punto de vista Bulgaria y Rumanía están preparados para ser miembros de Schengen y agradezco a estos dos países el trabajo que han hecho en el último año. Estoy convencido de que su momento llegará pronto", ha añadido Rakusan, quien se ha mostrado exultante, pese a todo, ya que lograr la ampliación era una de las "más altas" prioridades que se marcó la presidencia checa en su semestre al frente de la Unión Europea.

Bloqueo de Austria y Países Bajos

La comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, cuyo país hereda la responsabilidad de llevar a buen puerto la ampliación también a Bulgaria y Rumanía, no ocultó su "decepción" por el bloqueo a estos países por Austria y Países Bajos, que vetó solo al primero.

Las "pocas dudas" que quedan sobre la entrada de Bulgaria y Rumanía en la zona Schengen, por parte de Austria y Países Bajos, son "políticas", había afirmado esta mañana el vicepresidente comunitario, Margaritis Schinas, a su llegada a la reunión: "Somos más fuertes, no más débiles, a través de la ampliación de Schengen, que significa más y mejores controles, no menos; así que espero que el sentido común y la mente abierta prevalezcan, y podamos tomar la decisión; si no hoy, dentro de unos días", ha dicho Schinas.

Austria había reiterado su determinación a vetar el ingreso de Rumanía y Bulgaria en esa zona de libre circulación de personas y mercancías, ante el aumento de la inmigración este año. También Países Bajos había expresado su rechazo a admitir a Bulgaria en el espacio de Schengen, que está integrado actualmente por 22 países de la UE (quedan fuera Bulgaria, Chipre, Irlanda, Croacia y Rumanía) y cuatro de fuera de la UE (Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza).