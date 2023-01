Miles de fieles hacen cola en el Vaticano para despedir a Benedicto XVI

Euskaraz irakurri: Ilara luzeak Vatikanoan Benedikto XVI.ari azken agurra emateko

Miles de fieles, muchos de ellos con banderas de Alemania, hacen cola para rendir homenaje y poder dar el último adiós a Benedicto XVI, cuyos restos mortales han sido trasladados de madrugada a la basílica de San Pedro con un rito privado y, por tanto, sin cámaras ni periodistas presentes.

La capilla ardiente ha abierto a las 09:00 horas y cerrará sus puertas a las 19:00 horas, por lo que podrá visitarse este lunes durante un periodo de 10 horas. El resto de días, hasta el próximo 4 de enero, el tiempo de apertura de la capilla será superior. Se espera una afluencia de entre 30 000 y 35 000 personas cada día, según ha explicado el prefecto de Roma, Bruno Frattasi.

El difunto Benedicto XVI descansa sobre un catafalco, cubierto por una tela de terciopelo rojo y sostenido por dos almohadillas, con una casulla roja y lleva en la cabeza una mitra blanca adornada. Además en sus manos entrelaza un rosario en sus manos, tal como se puede ver en las fotos difundidas por el Vaticano y acompañan esta noticia.

Pope Emeritus Benedict XVI’s remains rest at the 'Mater Ecclesiae' monastery in the Vatican.



Starting Monday morning at 9 am, the Pope Emeritus’ body with lie in state in St. Peter’s Basilica for public viewing until Thursday morning. pic.twitter.com/IwuShYpmqc