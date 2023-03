Internacional MIGRACIÓN Los migrantes que lleguen al Reino Unido en patera no podrán solicitar asilo AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 05/03/2023 12:37 (UTC+1) Última actualización: 05/03/2023 12:37 (UTC+1) Las personas que lleguen al Reino Unido en embarcaciones pequeñas a través del Canal de la Mancha tampoco podrán solicitar asilo político. La nueva legislación se publicará el martes. Escuchar la página Escuchar la página

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado que previsiblemente el martes se publicará una nueva legislación para que las solicitudes de asilo de migrantes que acceden al Reino Unido en embarcaciones pequeñas a través del Canal de la Mancha de manera ilegal sean inadmisibles.

Según explica al dominical Mail On Sunday, el líder tory pretende zanjar el comercio de migración ilegal "inmoral" con nuevos poderes dirigidos a las pateras que cruzan el Canal desde Francia operadas por bandas criminales.

En virtud de la nueva legislación, la ministra británica de Interior, Suella Braverman, podrá deportar a Ruanda "o a un tercer país seguro", tan pronto como sea "razonablemente factible", a cualquier persona que llegue al Reino Unido en un bote pequeño.

Las personas que lleguen al Reino Unido por esta ruta ilegal tampoco podrán solicitar asilo político mientras se encuentren en el Reino Unido.

Sunak considera que los nuevos poderes suponen un paso hacia adelante a la hora de cumplir con su compromiso de "parar las pateras de una vez por todas".

"Las migración ilegal no es justa para los contribuyentes británicos, no es justa para quienes vienen de manera legal y no es correcto que se permita a bandas de delincuentes continuar con su comercio inmoral", argumenta Sunak en declaraciones divulgadas hoy en el citado dominical británico.

"No se equivoquen, si vienen aquí de manera ilegal, no podrán quedarse", señala.

Según los datos más recientes difundidos por el ministerio de interior, en lo que va de año 2950 migrantes han cruzado el Canal en estos botes.