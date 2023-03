Internacional Crisis bancaria Biden: "Nuestro sistema bancario es seguro y los clientes dispondrán hoy mismo de su dinero" Agencias | EITB Media Publicado: 13/03/2023 14:38 (UTC+1) Última actualización: 13/03/2023 15:31 (UTC+1) El presidente de Estados Unidos ha querido tranquilizar a la sociedad asegurando que el sistema bancario de Estados Unidos es seguro tras la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Escuchar la página Escuchar la página

Joe Biden se ha dirigido a los medios tras la caída Silicon Valley Bank y Signature Bank. Foto: AFP

Euskaraz irakurri: Biden: "Gure banku-sistema segurua da eta bezeroek gaur bertan izango dute euren dirua eskuragarri"

El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha querido tranquilizar a la sociedad asegurando que el sistema bancario de Estados Unidos es seguro tras la crisis surgida a raíz del colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank y que ha obligado a los reguladores a tomar medidas de emergencia. Biden ha asegurado que los clientes de ambos bancos podrán disponer hoy mismo de su dinero.

En una breve comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente de Biden ha afirmado que la rápida acción de su administración durante el pasado fin de semana debería dar a los estadounidenses la confianza suficiente en el sistema bancario, y ha agregado que su Gobierno irá más alla en la protección de los clientes pidiendo al Congreso y a los reguladores que fortalezcan las reglas bancarias.

Asimismo, Biden asegura que no serán los contribuyentes los que sufragarán las pérdidas de esta crisis y que el dinero saldrá de las comisiones del fondo de seguros. No obstante, ha dejado claro que los inversores de estos bancos no estarán protegidos, ya que "asumieron un riesgo y, cuando el riesgo falla, los inversores pierden su dinero".

Finalmente, opina que los gestores de ambos bancos no deberían seguir en sus puestos.

A pesar de la actuación de los reguladores, el colapso de ambos bancos Silicon Valley y Signature Bank ha llevado a pérdidas a la bolsa y la Reserva Federal no subirá los tipos de interés en la reunión del próximo martes.