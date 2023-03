Internacional REFORMA PENSIONES FRANCIA Macron encara una semana crítica con dos mociones de censura y los sindicatos decididos a seguir en lucha EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA Publicado: 19/03/2023 19:24 (UTC+1) Última actualización: 19/03/2023 19:28 (UTC+1) Más de 400 las personas han sido detenidas en las protestas de los últimos tres días en París. El presidente francés deberá afrontar este lunes dos mociones de censura. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente de Gobierno francés, Emmanuel Macron, afronta una de sus semanas más complicadas desde que llegó al poder a partir de este lunes. Con su popularidad bajo mínimos, mañana lunes la oposición presentará dos mociones de censura contra él y el jueves, los sindicatos han convocado el que será la novena jornada de huelga para intentar que dé marcha atrás en sus planes de aprobar la reforma de las pensiones que entre otras cuestiones prevé alargar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.

El secretario general del segundo sindicato de Francia, Philippe Martinez (CGT) ha advertido de que no tienen intención de de cejar en las protestas. "El presidente no nos tomó en serio cuando le alertamos de que el descontento era profundo, de que el rechazo a la reforma de las pensiones era muy mayoritario", ha reflexionado en una entrevista en el canal BFM.

Martinez ha explicado que la agrupación de ocho organizaciones sindicales que se oponen a la reforma de las pensiones solicitó por carta una reunión con Macron el pasado día 9, en un mensaje en el que alertó de "una situación explosiva" si el Gobierno no retiraba su plan. Pero el presidente francés no recibió a los líderes sindicales y el Gobierno aprobó la reforma de las pensiones por decreto el pasado jueves, ante la falta de mayoría en la Asamblea Nacional.

Desde entonces, todos los días se han sucedido protestas en las ciudades francesas, con un balance de más de 400 detenidos sólo en París en las últimas 72 horas.

Mañana lunes afrontará dos mociones de censura presentadas por varios grupos parlamentarios de la oposición, cuya aprobación dependerá de los votos de un partido conservador, el de Los Republicanos, que cuenta con 61 parlamentarios y está muy dividido.

La dirección del partido ha dado instrucciones de no apoyar las mociones pero también pidió a sus 61 parlamentarios que apoyasen la impopular reforma en la votación del pasado 16 de marzo pero no fue así. La mitad de los diputados republicanos anunciaron que no la respaldarían y el Ejecutivo de Macron prefirió no arriesgarse a votarla, decidiendo activar el artículo constitucional 49.3, ya utilizado en varias ocasiones por diferentes gobiernos y que permite aprobar ciertos proyectos de ley sin votar en la Asamblea.