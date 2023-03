Internacional

Ucrania pide una sesión urgente del Consejo de Seguridad ante el despliegue nuclear ruso en Bielorrusia

Agencias | EITB Media

Publicado: 26/03/2023 16:43 (UTC+2) Última actualización: 26/03/2023 16:43 (UTC+2)

La OTAN no adoptará medidas de respuesta por ahora pero acusa a Putin de distorsionar la realidad de los tratados de no proliferación. EE.UU. no tiene indicios de que Rusia esté preparando un arma nuclear, y se limita a mantenerse "vigilante".

Consejo de Seguridad de la ONU. EFE