El beso de Obama a su esposa, a debate

10/08/2012

El beso ha generado cierta polémica y ha llevado a la Casa Blanca a negar que la primera dama rechazase un beso de su esposo.

El beso entre Michelle y Barack Obama tuvo lugar en el partido amistoso de baloncesto que enfrentó a la selección nacional contra la selección de Brasil. Durante el encuentro, la pareja fue enfocada en dos ocasiones por la Kiss Cam, cámara que reta a las parejas a besarse cuando aparecen en las pantallas gigantes de los estadios.

En la primera ocasión el actual presidente de los EE. UU pasó el brazo por la espalda a su esposa pero no se besaron. La acción ha generado cierto debate ya que algunos de los presentes comentaron que Michelle Obama le dijo que "no" a su marido. En la segunda ocasión, en cambio, sí hubo beso.

El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Josh Earnest, afirmó a los periodistas que la primera vez que les enfocaron, la pareja no se dio cuenta de que quien les enfocaba era la Kiss Cam: "no fue hasta la media parte, cuando el presidente y la primera dama vieron a sus hijas, y ellas les preguntaron que por qué no se habían besado" relató Earnest.



Con el beso, el matrimonio Obama ha vuelto a mostrar su lado más cercano y familiar ante las cámaras.