Muerte de Oswaldo Payá

Ángel Carromero: 'Fue un accidente de tráfico, no fuimos embestidos'

30/07/2012

"A nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera", afirma en un vídeo mostrado a la prensa extranjera en La Habana.

El español Ángel Carromero, que conducía el automóvil en el que murió el opositor Oswaldo Payá, afirma que se trató de un accidente de tráfico y que no fueron embestidos por otro vehículo, según dice en un vídeo que ha sido mostrado hoy a la prensa extranjera en La Habana.



"A nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera, simplemente yo iba conduciendo, me percaté de un bache y tomé las precauciones de cualquier automovilista que es accionar el freno levemente. El coche perdió el control, no recuerdo señales", dice Carromero en esa grabación.



Oswaldo Payá, uno de los disidentes cubanos más importantes, murió el día 22 en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Granma (sureste), en el que otra persona murió y dos resultaron heridas-