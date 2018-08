Internacional

Represión en Siria

Kofi Annan abandona su puesto como enviado especial para Siria

Redacción

03/08/2012

Annan asegura que "es imposible" dar los pasos que permitan un acuerdo político en Siria. Abandonará su puesto a finales de agosto. Siria ha mostrado su pesar por esta decisión.

El ex secretario general de la ONU Kofi Annan abandonará a finales de agosto su puesto como enviado especial para Siria, según ha anunciado este jueves en un comunicado el actual máximo responsable de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, que ya trabaja para nombrar a un sucesor.

Annan ha señalado que su decisión de renunciar responde a que "es imposible para mí o para cualquier otra persona" dar los pasos necesarios que permitan un acuerdo político que ponga fin al conflicto en el país árabe.

"Es imposible para mí o para cualquier otra persona convencer al Gobierno y a la oposición de dar los pasos necesarios para abrir un proceso político", ha dicho Annan en conferencia de prensa en Ginebra, en la que ha vuelto a denunciar la falta de unidad en la comunidad internacional para poner fin a 17 meses de conflicto armado.



"Como enviado especial (de la ONU y de la Liga Árabe) no puedo querer la paz más que los protagonistas, más que el Consejo de Seguridad (de la ONU) o más que la comunidad internacional", ha agregado el diplomático.



Annan considera, no obstante, que "Siria todavía puede ser salvada de la peor de las calamidades", aunque para ello depende de que "la comunidad internacional muestre el liderazgo necesario".



"No he recibido todo el apoyo que la causa precisaba (...). Existe división entre la comunidad internacional y esto es algo que no facilita la tarea del mediador", ha lamentado el ex secretario general de la ONU, quien ha asegurado que seguirá trabajando desde Ginebra hasta el 31 de agosto como lo ha hecho hasta la fecha.



Siria muestra su "pesar" por la renuncia de Annan



Damasco ha mostrado su pesar por la renuncia del enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, y ha acusado a ciertos países, sin mencionarlos, de ser los responsables de esta decisión.



"Siria expresa su pesar por la renuncia de Kofi Annan", ha señalado el Ministerio sirio de Asuntos Exteriores en un comunicado.



El régimen sirio ha insistido en que "siempre ha declarado y ha demostrado su compromiso con el plan (de paz) de Annan", pero que "los países que pretenden desestabilizar Siria han sido quienes bloquearon su misión y continúan haciéndolo".



El Gobierno que dirige Bachar al Asad acusa con frecuencia a los países occidentales y a otros estados de la región como Catar y Arabia Saudí de instigar la rebelión, que comenzó en marzo de 2011 y que se ha tornado en un sangriento conflicto civil.



"Siria está comprometida con la lucha contra el terror y con la paz y la estabilidad. Siria todavía cree que la salida a esta crisis es el diálogo nacional y la reconciliación sin ninguna intervención internacional", ha señalado Exteriores en su comunicado.





La ONU alerta de que la gran batalla por Alepo está "a punto de empezar"



El subsecretario general para Operaciones de Paz de la ONU, Hervé Ladsous, ha asegurado que la violencia en Siria empeora por momentos, principalmente en Alepo, al norte del país, y ha alertado de que la gran batalla entre la oposición y el Ejército sirio por esa ciudad está "a punto de empezar".



EE .UU. culpa a China y Rusia de la renuncia de Annan como mediador



El Gobierno de EE. UU. ha culpado hoy a China y Rusia de la renuncia de Kofi Annan como mediador para Siria por el rechazo de ambos países a apoyar una condena al régimen de Bachar Al Asad en el Consejo de Seguridad de la ONU.



Pese a su "promesa" de cumplir con el plan de paz diseñado por Annan, el presidente Asad "continúa asesinando brutalmente a su propio pueblo", ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, a los periodistas en el Air Force One camino de Orlando (Florida).