Los bombardeos de Israel contra Gaza matan en 20 días a más de 7000 palestinos, casi 3000 de ellos niños

Además, cerca de 18 500 palestinos han resultado heridos por los ataques aéreos. Asimismo, el Ejército israelí ha atacado 57 instalaciones sanitarias y ha dejado fuera de servicio doce hospitales y 32 centros de salud por los bombardeos o la ausencia de combustible.

publicado: 26/10/2023 16:04 (UTC+2)

última actualización: 27/10/2023 07:13 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Israelen bonbardaketek 7.000 palestinar baino gehiago hil dituzte 20 egunetan, ia 3.000 haur tartean

El balance de muertos a causa de los 20 días de bombardeos ejecutados por Israel contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aumentado a más de 7000, según han denunciado este jueves las autoridades del enclave, controlado por el grupo islamista.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha precisado que hasta ahora se han confirmado 7028 muertos, entre ellos 2913 niños, mientras que cerca de 18 500 palestinos han resultado heridos por los ataques aéreos, según el diario palestino Filastin, vinculado a Hamás.

Asimismo, ha manifestado que el Ejército israelí ha atacado "de forma deliberada" 57 instalaciones sanitarias y ha dejado fuera de servicio doce hospitales y 32 centros de salud por los bombardeos o la ausencia de combustible, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias Maan.

A este balance de fallecidos se suman más de 100 muertos en Cisjordania a causa de las operaciones llevadas a cabo por el Ejército de Israel y los ataques por parte de colonos desde los ataques del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1400 muertos y más de 220 secuestrados en territorio israelí.

Naciones Unidas ha afirmado que "no hay ningún sitio seguro en Gaza". La coordinadora humanitaria de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Lynn Hastings, ha indicado que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen notificando a la población de Ciudad de Gaza que los que se queden en sus casas se pondrán a sí mismos en peligro".

Así, Hastings ha subrayado en un comunicado publicado por su oficina que "para las personas que no pueden evacuar, porque no tienen dónde ir o porque no pueden moverse, las advertencias por adelantado no suponen ninguna diferencia".

"Cuando las rutas de evacuación son bombardeadas, cuando la gente en norte y sur queda atrapada por las hostilidades, cuando los bienes esenciales para la supervivencia escasean y cuando no hay garantías de retorno, la gente hace frente a opciones imposibles", ha lamentado.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha pedido hoy un alto el fuego inmediato con el objetivo de evitar más pérdidas de vidas y civiles y garantizar la entrada de ayuda vital en la Franja para abordar la "catástrofe humanitaria sin precedentes".