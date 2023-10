Entra en Gaza el primer equipo de médicos extranjeros y un convoy de 10 camiones con ayuda humanitaria

Internacional -

Guerra Israel-Hamás

Mientras, el número de muertos por los ataques israelíes asciende a 7.326 y los heridos son ya 18.967.

agencias | eitb media

publicado: 27/10/2023 16:51 (UTC+2)

última actualización: 27/10/2023 17:17 (UTC+2)

Un equipo de diez médicos extranjeros ha entrado hoy en la Franja de Gaza por el paso egipcio de Rafah, junto con un convoy compuesto de otros diez camiones cargados con ayuda humanitaria, pero sin combustible, según han informado diversas fuentes del lugar.

El portavoz del lado palestino del cruce, Wael Abu Omar, ha detallado que los camiones van "cargados con agua, alimentos y medicinas".

Por su parte, fuentes presenciales en el lado egipcio de Rafah han indicado a las agencias de información que los diez médicos pertenecen a la Cruz Roja, organización que ha estado gestionando la entrada de ayuda a través del cruce, pero no ha especificado su nacionalidad. Asimismo, han confirmado que en el nuevo cargamento de ayuda humanitaria no se incluye combustible, recurso al que las autoridades israelíes no permiten la entrada, y que es extremadamente necesario para alimentar hospitales, plantas desalinizadoras y otros servicios esenciales.

Con esta entrada de ayuda humanitaria son ya 84 camiones, en seis tandas diferentes, los que han accedido al enclave palestino a través de Egipto desde que Israel permitió la entrada de ayuda humanitaria a Gaza el pasado sábado.

Mientras, la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Lynn Hastings, ha dicho en una rueda de prensa que los generadores de emergencia que alimentan muchos servicios esenciales "se están apagando uno a uno debido a la falta de combustible". Sin embargo, ha añadido que está pudiendo entrar una cantidad limitada de combustible en Gaza a través de una estación de bombeo "pagada por Catar y llevada a Rafah con conocimiento de Israel".

De esta manera, la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNRWA), una de las principales organizaciones humanitarias que operan en Gaza, ha logrado el acceso a 200.000 litros de combustible, cuando necesita a diario unos 130.000, ha explicado Hastings.

Más de 7.300 muertos y casi 19.000 heridos

Mientras llega la ayuda humanitaria, el número de víctimas por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza ha ascendido ya a 7.326 muertos y 18.967 heridos, según la última información distribuida por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Entre los fallecidos hay 3.038 menores, 1.726 mujeres y 414 ancianos, que han perdido la vida desde el pasado 7 de octubre, cuando comenzó la guerra entre Israel y Hamás tras el ataque de Hamás del 7 de octubre que dejó 1.400 muertos.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha indicado que en las últimas horas la aviación israelí ha matado a 298 personas, la mayoría desplazados en la parte sur de la Franja.

Ha añadido que al menos 57 instituciones sanitarias han sido blanco de bombardeos israelíes desde el comienzo de la guerra y que hay al menos 12 hospitales y 32 centros de atención primaria fuera de servicio como resultado de los ataques y la falta de combustible.

Hamás ha publicado una lista con los nombres de 6.747 personas que murieron en Gaza entre el 7 y el 26 de octubre por los bombardeos israelíes, y ha agregado que no incluye a 281 fallecidos que no han podido ser identificados.