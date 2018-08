Internacional

Al Asad dice que su régimen 'no caerá'

20/09/2012

El presidente sirio, Bachar al Asad, ha afirmado que su régimen "no caerá" ni tendrá éxito la oposición armada, a la que ha acusado de "practicar el terrorismo contra todas las instituciones del estado".



"La solución solo se dará con un diálogo interno", ha apuntado Al Asad en el anticipo de una entrevista que mañana, viernes, publica el semanario egipcio "Ahram al Arabi" y que ha sido recogido este jueves por la agencia estatal de noticias Mena.



"El cambio no puede llevarse a cabo haciendo desaparecer las cabezas de los regímenes o con una intervención extranjera", ha asegurado el mandatario sirio, que se ha mostrado seguro de que su Gobierno "no caerá y que el modelo libio no se repetirá en Siria".



Al Asad ha reiterado que los opositores armados practican el terrorismo y ha insistido en sus iniciativas de "indultar a los que dejen las armas y alentar el diálogo interno".



En sus declaraciones, ha atacado a Turquía, Catar y Arabia Saudí por supuestamente suministrar armas y ayudar a los insurgentes, de quienes ha dicho que no tendrán éxito en su lucha.



Tras criticar a los turcos que -en su opinión- han pasado a defender los intereses del partido del Gobierno, Al Asad consideró que "el triángulo del equilibrio estratégico de Oriente Medio siempre será el que forman Egipto, Siria e Irak".



Además, ha reconocido la existencia de errores y corrupción, si bien ha dicho que lo está combatiendo y que su Gobierno seguirá introduciendo reformas, incluida la de la Constitución.