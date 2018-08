Internacional

Manifestación masiva

Unas 80.000 personas se manifiestan contra la austeridad en París

Redacción

30/09/2012

Convocados por la izquierda radical francesa, miles de parisinos han mostrado su rechazo al tratado europeo de estabilidad. Es la primera manifestación desde que François Hollande llegara al poder.

La izquierda radical francesa mostró hoy su rechazo a la austeridad y al tratado europeo de estabilidad en una masiva manifestación que recorrió las calles de París, la primera desde que el presidente, François Hollande, llegó al poder.

Más de 80.000 personas, según los organizadores, salieron a la calle para pedir un cambio de rumbo político, tres días después de que el Gobierno socialista aprobara el presupuesto más austero en tres décadas y dos días antes de que el Parlamento comience a debatir el tratado europeo, que impone recortes a las cuentas públicas de los Estados de la UE.

La Policía no hizo estimaciones de participación al tratarse de una manifestación convocada por un partido político.

En el origen de la convocatoria estaba el Frente de Izquierdas, una coalición de partidos de extrema izquierda, entre ellos el Partido Comunista de Francia (PCF), liderado por Jean-Luc Mélenchon, que quedó cuarto de las pasadas elecciones presidenciales.

"No nos manifestamos contra el Gobierno, pero el anterior presidente decía que no escuchaba a la calle y ahora esperamos otra respuesta. Si los poderes públicos no tienen en cuenta lo que dice la calle, podremos decir que la democracia está más enferma de lo que pensábamos", afirmó Mélenchon.

Falta la ratificación del tratado

El líder de la izquierda radical señaló que la manifestación de hoy es la primera batalla contra la política de recortes y anunció otras nuevas si prosigue el proceso de ratificación del tratado europeo, que debe comenzar el próximo martes en la cámara de diputados.

El Gobierno socialista no tiene garantizada la ratificación del tratado, puesto que aunque cuenta con mayoría absoluta en la cámara, una treintena de diputados han mostrado su intención de votar en contra.

La manifestación de hoy es considerada un termómetro para conocer la fuerza real de los opositores al tratado europeo y los organizadores sostienen que se ha saldado con un rotundo éxito.

La izquierda radical francesa mostró hoy su rechazo a la austeridad y al tratado europeo de estabilidad en una masiva manifestación que recorrió las calles de París, la primera desde que el presidente, François Hollande, llegó al poder.Más de 80.000 personas, según los organizadores, salieron a la calle para pedir un cambio de rumbo político, tres días después de que el Gobierno socialista aprobara el presupuesto más austero en tres décadas y dos días antes de que el Parlamento comience a debatir el tratado europeo, que impone recortes a las cuentas públicas de los Estados de la UE.La Policía no hizo estimaciones de participación al tratarse de una manifestación convocada por un partido político.En el origen de la convocatoria estaba el Frente de Izquierdas, una coalición de partidos de extrema izquierda, entre ellos el Partido Comunista de Francia (PCF), liderado por Jean-Luc Mélenchon, que quedó cuarto de las pasadas elecciones presidenciales."No nos manifestamos contra el Gobierno, pero el anterior presidente decía que no escuchaba a la calle y ahora esperamos otra respuesta. Si los poderes públicos no tienen en cuenta lo que dice la calle, podremos decir que la democracia está más enferma de lo que pensábamos", afirmó Mélenchon.Falta la ratificación del tratadoEl líder de la izquierda radical señaló que la manifestación de hoy es la primera batalla contra la política de recortes y anunció otras nuevas si prosigue el proceso de ratificación del tratado europeo, que debe comenzar el próximo martes en la cámara de diputados.El Gobierno socialista no tiene garantizada la ratificación del tratado, puesto que aunque cuenta con mayoría absoluta en la cámara, una treintena de diputados han mostrado su intención de votar en contra.La manifestación de hoy es considerada un termómetro para conocer la fuerza real de los opositores al tratado europeo y los organizadores sostienen que se ha saldado con un rotundo éxito.